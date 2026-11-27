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Évoquer les difficultés de Manchester United ne relève plus de l'exagération ou de la simple colère des supporters : c'est devenu une réalité douloureuse, confirmée par les chiffres. Une équipe qui faisait autrefois trembler toute l'Europe possède aujourd'hui la pire défense du continent et mène une véritable lutte pour éviter la relégation.

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La vérité est brutale : Manchester United n'est pas une équipe forte, mais une équipe en profonde crise. La lourde défaite à l'extérieur face à Liverpool n'a pas surpris ses supporters ; au contraire, beaucoup craignaient un résultat encore pire.

Tombé à la 19e place et sans victoire en championnat depuis 90 jours, United s'apprête à recevoir Brentford à Old Trafford samedi, dans une ultime tentative de stopper la série de défaites et de sauver ce qui peut encore l'être.

Les chiffres dévoilés par la rubrique sport du quotidien britannique « Daily Mail » accablent totalement cette équipe et expliquent pourquoi éluder la question de la lutte pour le maintien est désormais la dernière chose à faire.

La pire défense d'Europe

Il n'est guère étonnant de voir Manchester United en tête du classement des pires défenses d'Europe : le club possède officiellement la pire défense des cinq grands championnats.

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Le but tardif de Luis Suárez pour le Sporting CP a porté le total de buts encaissés par United à 36 toutes compétitions confondues, dépassant ainsi Lens (35), Crystal Palace (34), Getafe (34) et l'Union Berlin (33).

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Il s'agit de ce même Lens qui a encaissé neuf buts en un seul match de Ligue des champions. Et de ce même Union Berlin qui a concédé cinq buts ou plus à trois reprises cette saison, dont une déroute 7-0 face au Bayern Munich.

Le quotidien souligne que United manque, individuellement comme collectivement, de toute organisation, de toute volonté d'appliquer les fondamentaux et de toute solidité capable de faire réfléchir à deux fois les attaquants adverses avant de se projeter.

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En Premier League plus précisément, United occupe la 19e place pour le nombre d'occasions dangereuses concédées, la 19e place également pour les expected goals concédés, et affiche le sixième pire différentiel d'expected goals du championnat.

Si l'on considère les quatre premières divisions anglaises, Manchester United est l'une des deux seules équipes, avec Ipswich Town, à n'avoir gardé sa cage inviolée lors d'aucun match cette saison.

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Sur le plan individuel, le tableau est encore plus sombre. Matthijs de Ligt est apparu totalement perdu face à Liverpool, pour sa première titularisation en championnat depuis 357 jours ; Leny Yoro continue de commettre des erreurs coûteuses ; Diogo Dalot n'évolue plus à son niveau habituel ; Noussair Mazraoui a nettement baissé de régime ; Patrick Dorgu semble mal à l'aise en défense ; Harry Maguire manque de vitesse pour se replacer ; et Lisandro Martínez n'est plus que l'ombre de la meilleure version qu'on ait connue de lui.

Le désastre des coups de pied arrêtés et une faiblesse physique

Pour Manchester United, les coups de pied arrêtés sont une catastrophe au sens propre du terme. En Premier League, l'équipe occupe la 20e place pour les buts encaissés sur phases arrêtées, avec sept réalisations concédées, et la 19e place pour les buts marqués sur phases arrêtées, avec un seul but.

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Autre motif d'inquiétude majeur : la facilité avec laquelle la défense de United se fait transpercer. Avec une moyenne de 111,5 kilomètres par match, l'équipe se classe 19e du championnat en distance parcourue et manque cruellement de vitesse et de condition physique au milieu de terrain comme sur les ailes.

Malgré des signes encourageants lors du nul difficile obtenu à Lisbonne, les problèmes de United menacent d'avoir raison de Pochettino et de son staff si la défense, la condition physique et les coups de pied arrêtés ne sont pas rapidement corrigés.