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Italy v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Les chiffres : l'Italie plus forte que la mort face à la France, et un bilan honteux pour Donnarumma

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L'Italie a signé plusieurs statistiques remarquables lors de sa victoire 3-1 face à la France, jeudi soir, pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des nations.

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Cela est survenu après que la Squadra Azzurra a renversé son retard d'un but pour s'imposer sur le score de trois buts à un, lors d'une rencontre marquée par des statistiques négatives pour le gardien Gianluigi Donnarumma, ainsi que par d'autres chiffres liés à la formation jeune sur laquelle a misé le sélectionneur des Bleus, Zinédine Zidane.

Le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques, a révélé que l'Italie était parvenue à s'imposer face à la France après avoir encaissé un but en début de rencontre, pour la neuvième fois dans l'histoire des confrontations entre les deux sélections, un chiffre supérieur d'au moins cinq fois à celui de n'importe quelle autre sélection face aux Bleus.

La France avait pris l'avantage grâce à un but de Michael Olise à la dixième minute, mais l'Italie a transformé son retard en une victoire de trois buts, inscrits par Francesco Pio Esposito aux 26e et 75e minutes, et Davide Frattesi à la 63e minute.

La rencontre a également été marquée par la persistance des erreurs décisives de Donnarumma, après qu'il a commis une erreur de passe exploitée par Olise, qui a inscrit le but de l'avantage français. Le total des erreurs du gardien italien — ayant directement entraîné des buts pour les adversaires — est ainsi monté à 38 erreurs au cours de sa carrière professionnelle, selon les statistiques d'« Opta ».

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Le réseau a précisé que Donnarumma a commis 31 erreurs de ce type lors de ses matchs avec les clubs, contre 7 erreurs sous le maillot de la sélection italienne.

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Les chiffres marquants ne se sont pas arrêtés à la sélection italienne et à son gardien, puisque Zidane a misé sur un groupe jeune dans le onze de départ de la France, qui comptait sept joueurs âgés de moins de 25 ans : Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Adrien Truffert, Rayan Cherki, Michael Olise, Désiré Doué et Bradley Barcola.

C'est la première fois que le onze de départ de la sélection française compte sept joueurs de moins de 25 ans, depuis la rencontre face à la Grèce en juin 2023.

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Ces choix reflètent la volonté de Zidane d'accorder davantage de place à la nouvelle génération de joueurs français, en l'absence de plusieurs éléments majeurs, au premier rang desquels Kylian Mbappé, qui a manqué la rencontre en raison d'une blessure.

La sélection française avait bien entamé le match et était parvenue à prendre l'avantage rapidement, tout en gaspillant plusieurs occasions de creuser l'écart, notamment une frappe de Barcola qui a heurté le poteau, et une tentative de Rayan Cherki que Donnarumma a repoussée sur le poteau.

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Mais la sélection italienne a progressivement retrouvé son équilibre et a su exploiter les erreurs de son adversaire, pour décrocher une victoire importante qui a porté son total à 10 points, à égalité avec la France en tête du groupe 1, avec l'avantage sur elle dans les confrontations directes.

La sélection italienne n'avait plus remporté la moindre victoire sur la France à domicile depuis le 5 mai 1962, lorsqu'elle l'avait emporté sur le score de 2-1 dans la ville de Florence.

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Lors de cette confrontation historique de 1962, la sélection française avait pris l'avantage par l'intermédiaire de Jean-Claude Piumi à la 28e minute, avant que l'Italien José Altafini ne réplique avec deux buts consécutifs, aux 47e et 51e minutes, offrant la victoire aux locaux.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

Analyse Tactique : Anticipation des scénarios de match et décryptage tactique.

Scouting : Capacité à repérer les jeunes talents et à analyser leur potentiel technique.

Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

Mon XI de Légende :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.

Attaque : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário.

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