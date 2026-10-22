Un rapport du journal catalan « Mundo Deportivo » a répondu aux déclarations du Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, au sujet du jour de repos supplémentaire dont bénéficie le Barça avant le Clasico, prévu dimanche prochain, en s'appuyant sur l'historique des confrontations qui ont suivi des matches de la Ligue des champions, lequel montre que le club merengue a historiquement disposé de plus de jours de repos que son rival.

Mourinho avait soulevé la question à l'issue de la confrontation entre le Real Madrid et Leipzig, déclarant : « À l'heure actuelle, nous avons 24 heures de moins que le Barça pour récupérer avant le Clasico. »

La plainte de l'entraîneur portugais intervient alors que le Real Madrid a disputé son match européen le mercredi sur sa pelouse, tandis que le Barça a joué face au Paris Saint-Germain le mardi dans la capitale française, ce qui a contraint le club catalan à rentrer par un vol de nuit.

Mais le journal catalan a estimé que les déclarations de Mourinho ne reflètent pas l'ensemble du tableau historique, soulignant que le Clasico se jouera le dimanche à 21 heures précises, un horaire qui accorde aux deux équipes la plus longue période de repos possible après leurs obligations européennes.

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Les chiffres donnent au Barça un argument historique

Selon le rapport, et depuis la saison 2018-2019, le Clasico de dimanche sera la huitième confrontation disputée au mois d'octobre après que les deux équipes aient joué des matches de la Ligue des champions en milieu de semaine.

Au cours de ces confrontations, le Real Madrid a bénéficié de 26 jours de repos entre les matches de la Ligue des champions et le championnat espagnol, contre 23 jours pour le Barça, selon les statistiques rapportées par le journal.

Le rapport a exclu de ses calculs le Clasico de la saison 2019-2020, qui avait été reporté en raison de craintes d'incidents violents dans le contexte de la situation politique que connaissait alors la Catalogne sur fond de mouvement indépendantiste.

Ce match devait se jouer le samedi à 13 heures au Camp Nou, après que le Barça ait affronté le Slavia Prague à Prague le mercredi, tandis que le Real Madrid avait joué face à Galatasaray à Istanbul le mardi, au même horaire.

Le Barça davantage pénalisé par les horaires du samedi

L'argument du journal catalan ne s'est pas limité au total des jours de repos, mais s'est étendu au nombre de fois où chaque équipe a été contrainte de disputer le Clasico le samedi, après un match européen disputé le mercredi.

Selon le rapport, le Barça a affronté le Real Madrid dans ces conditions à deux reprises, contre une seule fois pour le club merengue, ce qui signifie que le club catalan a été soumis à ce calendrier chargé davantage que son rival.

Le rapport a souligné que la tenue du Clasico le dimanche à 21 heures représente l'horaire le plus tardif possible après les matches de la Ligue des champions, alors que la rencontre entre Séville et Osasuna se dispute le lundi, en même temps que la cérémonie du Ballon d'or à Londres à 21 heures.