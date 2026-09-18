Les changements de Xavi enflamment les Pays-Bas : une absence surprise et l'apparition du fils d'une légende

Les contours du nouveau projet de la sélection des Pays-Bas commencent à se dessiner, après que le technicien espagnol Xavi Hernández a dévoilé sa première liste depuis sa prise de fonctions à la tête de la sélection Oranje, en vue de disputer les rencontres de la Ligue des nations de l'UEFA lors de la prochaine trêve internationale.

La sélection néerlandaise se prépare à disputer trois confrontations relevées, puisqu'elle affrontera l'Allemagne à domicile, avant de se rendre en Serbie et en Grèce, en ce début de parcours de Xavi avec la sélection Oranje. Il s'agit de la première expérience du technicien espagnol au niveau des sélections après son passage précédent au Barça.

La nomination de Xavi à la tête de la sélection des Pays-Bas est perçue comme une étape importante de sa carrière d'entraîneur, en particulier après la période qu'il a passée à la tête du staff technique du Barça, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « As ».

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Le technicien espagnol bénéficie d'un soutien important de la Fédération néerlandaise de football, au vu des espoirs placés dans son nouveau projet de reconstruction de la sélection et d'amélioration de son niveau, en préparation des échéances à venir et des tournois qui attendent l'équipe au cours des prochaines années.

La première liste de Xavi est chargée de plusieurs changements, puisqu'elle a été marquée par l'absence d'un groupe de joueurs d'expérience, dans une démarche qui reflète la volonté du technicien espagnol de donner leur chance à de nouveaux éléments, tout en s'appuyant sur certains noms qu'il juge capables de constituer le noyau de la sélection néerlandaise à l'avenir.

La première liste de Xavi a connu plusieurs absences remarquées, puisque Wijnaldum, Marten de Roon et Stefan de Vrij sont sortis des plans du technicien espagnol, malgré la grande expérience que possède ce trio avec la sélection néerlandaise.

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L'absence de Memphis Depay a également été l'une des principales surprises, l'attaquant néerlandais ne figurant pas dans les plans initiaux de Xavi au début de son nouveau projet. Dans le même temps, Kees Smit était absent, bien qu'il soit considéré comme l'un des joueurs susceptibles d'avoir un rôle important dans l'avenir de la sélection néerlandaise au cours de la période à venir.

En revanche, la liste a vu la présence de plusieurs nouveaux visages, et Ruben van Bommel, fils de Mark van Bommel, l'actuel sélectionneur de la Belgique, figurait parmi les noms les plus en vue que Xavi a convoqués dans sa première liste.

Le technicien espagnol espère tirer profit d'un groupe de jeunes joueurs aux côtés des éléments d'expérience, afin de bâtir une sélection capable de rivaliser lors des échéances à venir, tout en préservant l'équilibre entre renouvellement et stabilité.

Voici la liste des Pays-Bas :

- Gardiens de but : Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Robin Roefs (Sunderland), Mark Flekken (Bayer Leverkusen).

- Défense : Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven), Virgil van Dijk (Liverpool), Jeremie Frimpong (Liverpool), Jurriën Timber (Arsenal), Nathan Aké (Fenerbahçe), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Denzel Dumfries (Real Madrid), Jorrel Hato (Chelsea)

- Milieu de terrain : Justin Kluivert (Bournemouth), Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Teun Koopmeiners (Juventus), Quinten Timber (Crystal Palace), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Kenneth Taylor (Lazio), Jaïr Zeggaï (Feyenoord).

- Attaque : Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Naples), Donyell Malen (Roma), Brian Brobbey (Sunderland), Crysencio Summerville (Al-Hilal), Ruben van Bommel (PSV Eindhoven).









Xavi sera confronté à un test précoce avec la sélection néerlandaise, lorsqu'il entamera son parcours par une confrontation face à l'Allemagne à domicile, avant de disputer deux matches à l'extérieur contre la Serbie et la Grèce. Ces trois confrontations représentent une première occasion pour le technicien espagnol d'appliquer ses idées et de tester les éléments qu'il a choisis pour sa liste, tout en définissant la physionomie de la sélection néerlandaise sous sa direction.

Avec la présence de noms de premier plan dans les différents secteurs, face à l'écartement de plusieurs joueurs d'expérience, la première liste de Xavi apparaît comme un message clair quant à la forme de cette nouvelle étape, dans l'attente que les matches officiels révèlent l'ampleur de la réussite des choix du technicien espagnol et sa capacité à conduire les Pays-Bas vers leurs objectifs futurs.