Les champions du monde rentrent au pays… Une fête exceptionnelle attend l'équipe d'Espagne

À chaque exploit historique de la sélection espagnole, les rues de Madrid se transforment en une véritable scène de fête, mais cette fois-ci, le spectacle s'annonce encore plus exceptionnel. Après avoir conquis leur deuxième étoile sur la Coupe du monde, les champions de « La Roja » s’apprêtent à célébrer leur triomphe avec plusieurs centaines de milliers de supporters lors d’une soirée alliant football et musique, en présence de nombreux artistes ibériques et de plusieurs surprises concoctées par la Fédération espagnole de football.

Comme après chaque grand titre, les supporters pourront approcher les joueurs lors du défilé de la victoire prévu le lundi 20 juillet. Les champions du monde sont déjà rentrés en Espagne, où le programme commencera par la visite de plusieurs institutions officielles, avant de converger vers la célèbre place de Cibeles, à Madrid, qui accueillera la plus grande fête populaire.

Une immense scène, spécialement aménagée pour l’occasion, attendra la sélection au milieu des acclamations de la foule et des célébrations marquant la conquête de la deuxième étoile de l’histoire du football espagnol. L’ambiance ne se limitera pas à la présence des joueurs et du staff technique, puisque la sélection espagnole a annoncé, via ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, la liste des artistes qui animeront la cérémonie, à l’instar de ce qui s’était passé lors de la célébration du titre de champion d’Europe 2024, où Isabel Ayoun et Aitana avaient participé à l’animation de l’événement.

La Fédération espagnole a d’ores et déjà confirmé la présence d’Ardi Bogota, Aitana, Ana Mina, Lola Indigo et Viva Suiza, sans exclure d’autres surprises, comme le révèle le quotidien Marca.

Plusieurs artistes ont d’ailleurs réagi à l’annonce officielle sur les réseaux sociaux. Anna Mina, en référence à son nouveau single en duo avec Lola Indigo, a écrit : « Cette soirée est entièrement pour vous », exprimant sa joie de partager ce moment de gloire avec l’équipe nationale.

De son côté, le compte officiel d’Ardi Bogotá a tweeté : « On a lâché les chiens sur les champions du monde », une formule festive qui a immédiatement embrasé les réseaux.

Bien entendu, Aitana sera de la partie : son titre « Superstrella » s’est imposé comme l’hymne officieux de la sélection, que les joueurs entonnent systématiquement pour célébrer chaque succès de « La Roja ». Tout au long du parcours victorieux, le titre a résonné dans les vestiaires après les succès contre le Portugal, la Belgique, la France puis en finale face à l’Argentine.

Les festivités ne s’arrêteront pas là : dès 18 h, soit trois heures avant l’arrivée de la délégation, la place de Cibeles vibrera au son de spectacles musicaux et de rythmes entraînants, sous les platines de Parci, Alex Martini et DJ Paoli.

Le compte officiel de la sélection espagnole a d’ailleurs posté sur la plateforme « X » : « Quand Parci, Alex Martini et DJ Paoli prennent les commandes, une chose est sûre… personne ne restera immobile. »

Cette effervescence collective rappelle la fête organisée par l’équipe d’Égypte après sa participation historique à la Coupe du monde 2026, lors d’une cérémonie d’hommage où les joueurs, accompagnés de leurs familles, avaient foulé la pelouse tandis que l’artiste Tamer Hosny enflammait le public.

Les Pharaons avaient conclu leur parcours historique en atteignant les huitièmes de finale, avant de quitter la compétition après une défaite haletante 3-2 face à l’Argentine, lors l’un des matchs les plus palpitants du tournoi.