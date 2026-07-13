« Les champions d’Europe sont les favoris »… Deschamps mise sur l’Espagne !

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a affirmé que l’Espagne était la grande favorite pour remporter la Coupe du monde 2026, dans une tentative manifeste de faire peser la pression sur le camp adverse avant la demi-finale très attendue entre les deux équipes.

Les deux formations s’affronteront mardi à Atlanta, en demi-finale de la Coupe du monde nord-américaine, sous les yeux d’un public mondial très attentif.

Dans une interview accordée à la chaîne espagnole « Movistar », il a déclaré : « Nous connaissons bien l’Espagne, ce sont les champions d’Europe en titre, et nous les avons également affrontés l’été dernier en demi-finale de la Ligue des Nations. On nous considérait comme les favoris avant la Coupe du monde, mais c’est l’Espagne qui est désormais la grande favorite. »

Dans un classique jeu psychologique d’avant-match, le sélectionneur français ajoute : « Cela leur met davantage de pression au vu de tout ce qu’ils ont accompli, même s’ils ont perdu la finale de la Ligue des Nations contre le Portugal ; reste qu’ils possèdent de nombreux atouts. »

Deschamps a par ailleurs salué le niveau de la compétition : « C’est d’abord la première demi-finale de cette Coupe du monde, et le niveau est déjà très élevé. »