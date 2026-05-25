Les candidats néerlandais à la Coupe du monde s'entraînent lundi : le premier éliminé semble déjà connu

Selon la NOS, un premier groupe de joueurs présélectionnés pour la Coupe du monde entame dès lundi la phase officieuse de la préparation des Pays-Bas. Emmanuel Emegha est toutefois absent de la séance.

Les Oranje entament la semaine à l’abri des médias et des caméras, offrant à plusieurs joueurs une dernière chance de convaincre le sélectionneur Ronald Koeman.

Mercredi, Koeman annoncera sa liste définitive via un communiqué de presse, puis s’expliquera devant les médias.

Selon la NOS, on connaît déjà les joueurs qui seront présents lundi : ceux présents sur la liste provisoire non encore dévoilée et qui n’avaient plus de match de championnat ce week-end.

« On peut citer Noa Lang (Galatasaray), Quinten Timber (Olympique de Marseille) et Mark Flekken (Bayer Leverkusen), ainsi que les joueurs de l’Eredivisie Kees Smit (AZ), Luciano Valente (Feyenoord) et Guus Til (PSV) », énumère le journaliste Jesse Wieten.

L’attaquant de Chelsea, Emegha, qui a connu des problèmes de blessures tout au long de la saison à Strasbourg, est déjà certain de déclarer forfait et devient ainsi le premier absent. D’autres internationaux comme Memphis Depay et Justin Kluivert sont également dans une course contre la montre pour être opérationnels.

Initialement, Koeman souhaitait dévoiler la liste définitive dès lundi, mais la Fédération a préféré reporter l’annonce de quarante-huit heures afin de disposer d’un temps d’évaluation supplémentaire sur l’état de forme des joueurs concernés.