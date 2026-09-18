C’était encore une autre époque, il y a 25 ans. À l’époque, en 2001, Michael Owen, alors âgé de 21 ans, remportait le Ballon d’Or, la récompense individuelle la plus prestigieuse et la plus importante du football mondial. L’attaquant avait auparavant remporté la Coupe de l’UEFA, la FA Cup ainsi que la Coupe de la Ligue anglaise avec Liverpool, en inscrivant 24 buts sur la route de ces sacres.

« Je ne savais absolument pas ce que c’était. À l’époque, ce n’était même pas un sujet dans la presse », a révélé Owen l’année dernière. C’est au téléphone que l’ancien entraîneur des Reds lui avait appris son succès. « Quand Gerard Houllier m’a appelé et m’a dit que j’avais gagné le Ballon d’Or, j’ai demandé : qu’est-ce que c’est, coach ? »

Je ne veux pas affirmer mordicus que c’est cette époque-là que je souhaite voir revenir. Je n’ai certes jamais vraiment été passionné par le Ballon d’Or, mais il est évidemment tout à fait normal que son importance ait nettement grandi ces dernières années, aussi bien auprès des joueurs que dans la perception du public.

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Lamine Yamal et Kylian Mbappe avant le Ballon d’Or : une auto-glorification discutable

En revanche, ce que je trouve hautement embarrassant, déplacé et arrogant, c’est l’auto-glorification discutable des gagnants potentiels parmi les 30 nommés. Le tout encore soutenu par de véritables campagnes menées par leurs clubs, qui ne laissent passer aucune occasion de couvrir leur joueur de louanges, voire d’affirmer clairement qu’il le mérite davantage que la concurrence.

« Pourquoi ne le soutiendrions-nous pas ? », demandait récemment l’entraîneur du Barça Hansi Flick au sujet de son protégé Lamine Yamal, l’un des favoris pour le sacre lors de la cérémonie de cette année, le 26 octobre à Londres. Ma réponse : parce que cela n’a rien à voir avec l’humilité ni avec le devoir d’exemplarité. Parce que, comme le soulignent toujours d’innombrables entraîneurs à travers le monde, la vérité se trouve sur le terrain et il n’y a pas besoin de prises de parole aussi faciles à décrypter pour élever son propre joueur au-dessus des autres. Et parce que, tout simplement, c’est antipathique.

Il est totalement ridicule de voir, comme récemment, un Yamal de 18 ans s’asseoir et affirmer : « Pour être honnête, je pense que je mérite ce prix cette année, au vu de ce que j’ai gagné. » C’est totalement prétentieux, la manière dont Kylian Mbappe du Real Madrid se désigne comme « l’élu » et estime que « personne n’a été meilleur que moi la saison dernière ». Imaginez un peu qu’un joueur s’exprime ainsi à son propre sujet dans le football de jeunes, dans un sport collectif.

Ballon d’Or : les dix derniers vainqueurs

Année Vainqueur 2025 Ousmane Dembele 2024 Rodri 2023 Lionel Messi 2022 Karim Benzema 2021 Lionel Messi 2020 non attribué 2019 Lionel Messi 2018 Luka Modric 2017 Cristiano Ronaldo 2016 Cristiano Ronaldo 2015 Lionel Messi

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Campagnes avant l’attribution du Ballon d’Or : Jose Mourinho se dévoile lui-même

Certes, ces campagnes ciblées en amont de la remise du prix n’ont plus rien de nouveau depuis longtemps. Cette année, elles ont peut-être gagné encore un peu en égoïsme affiché dans un sport où l’importance du collectif est pourtant toujours soulignée à juste titre. Mais dès 2013, par exemple, le Real avait réuni une troupe composée d’Alfredo Di Stefano, Emilio Butragueno, Carlo Ancelotti, Iker Casillas et Sergio Ramos pour faire une énorme publicité à Cristiano Ronaldo dans la course face à Lionel Messi et Franck Ribery, avec malheureusement du succès, à mon avis.

Il y a deux ans, les Merengue avaient même provoqué un scandale en annulant purement et simplement leur déplacement à Paris et en boycottant la cérémonie. Auparavant, il avait filtré que Rodri allait gagner, et non Vinicius Junior. À la place, le club avait publié la déclaration suivante : « Si les critères de remise du prix ne désignent pas Vinicius vainqueur, alors ces mêmes critères devraient désigner Carvajal vainqueur. Comme ce n’a pas été le cas, il est évident que le Ballon d’Or et l’UEFA ne respectent pas le Real Madrid. Et le Real Madrid n’est pas là où il n’est pas respecté. »

Et tout récemment encore, nul autre que l’actuel entraîneur du Real, Jose Mourinho, a révélé toute l’absurdité politique qui entoure le Ballon d’Or et s’est lui-même mis à nu. En 2012, le Portugais affirmait encore : « Comment peut-on gagner le Ballon d’Or sans remporter de titre, sans gagner quoi que ce soit d’important ? Ne me parlez pas de la Coupe du monde des clubs ou de la Supercoupe, ce sont des broutilles. Parlez-moi des grands titres. » Il y a quelques semaines, il disait ensuite : « On ne peut pas attribuer le Ballon d’Or à un joueur simplement parce qu’il a gagné la Ligue des champions ou la Coupe du monde. Les meilleurs joueurs du monde sont deux, trois ou quatre, et nous savons qui ils sont et où ils sont. Nous savons qui a écrit l’histoire individuellement cet été. »

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Ballon d’Or : le besoin de reconnaissance et l’hubris ne devraient pas être récompensés

Bien sûr, Mbappe a « des arguments pour gagner le Ballon d’Or », comme il l’a dit. Bien sûr, pour de tels joueurs d’exception, la poursuite de ce trophée peut et doit même peut-être être un objectif individuel. Mais ils ne pourraient jamais le gagner sans leurs coéquipiers, même si certains d’entre eux sont peut-être moins talentueux qu’eux.

Une suffisance évidente, un besoin de reconnaissance ainsi que l’hubris de professionnels blasés et de clubs qui, avec un tel comportement, contribuent eux aussi à éloigner toujours davantage le football moderne de sa base, ne devraient pas être récompensés.

Avant d’écrire ici la dernière phrase, je tiens à souligner une nouvelle fois ceci : peu m’importe au plus haut point de savoir qui gagnera le Ballon d’Or 2026. Le fait qu’Harry Kane, sérieux prétendant à la victoire, ait soi-disant délibérément choisi de ne pas faire sa propre promotion avant l’attribution me donne envie de voir précisément un tel comportement récompensé.

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