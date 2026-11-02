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Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

« Les caméras ont tout filmé » : Van Dijk ouvre le feu après la défaite de Liverpool : félicitations à Arsenal !

Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
V. van Dijk
Angleterre
Pays-Bas

lors du match de dimanche

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Le Néerlandais Virgil van Dijk, capitaine de Liverpool, a critiqué les décisions arbitrales lors de la défaite de son équipe face à Arsenal sur le score d'un but à zéro, dans le match qui les a opposés hier dimanche dans le cadre de la Premier League, exprimant son étonnement quant à l'absence d'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage pour revoir un penalty potentiel en faveur des locaux.

Van Dijk a manifesté son opposition au fait que l'arbitre ait ignoré la révision d'une action au cours de laquelle Alexander Isak a été retenu par le maillot à l'intérieur de la surface de réparation, affirmant qu'elle méritait l'octroi d'un penalty en faveur de Liverpool.

Le défenseur néerlandais a déclaré dans des propos accordés à la chaîne « Sky Sports » : « Pourquoi devrait-on se plaindre davantage avec toutes ces caméras ? C'était une action évidente et tout le monde l'a vue, et finalement le penalty n'a pas été accordé, et nous avons malheureusement perdu le match. Félicitations à Arsenal. »

Il a ajouté, ironisant sur l'ambiance de contestation de l'arbitrage : « J'ai reçu un carton jaune vers la fin, alors peut-être que je partage aussi ce sentiment avec le public. »

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À propos de la deuxième défaite de Liverpool en championnat cette saison, le capitaine de l'équipe a exprimé sa déception, en déclarant : « Nous avons joué à domicile et nous avons eu quelques occasions, et nous avons certainement donné le meilleur de nous-mêmes. »

Van Dijk a souligné que son équipe avait besoin d'exploiter les dernières minutes de meilleure manière, en expliquant : « Nous aurions pu livrer une meilleure prestation lors des 15 dernières minutes, et faire parvenir davantage de ballons dans la surface de réparation, mais cela n'a pas été suffisant aujourd'hui, et c'est pour cela que je ressens une grande déception. »

Le défenseur néerlandais est revenu sur certains détails du match, indiquant que Liverpool s'est amélioré après avoir encaissé le but, et a créé une occasion dangereuse par l'intermédiaire d'Alexis Mac Allister, qui aurait pu changer le cours de la rencontre, mais qui ne s'est pas traduite par un but.

Van Dijk est revenu confirmer son opposition concernant Isak, en déclarant : « Je pense que c'était un penalty évident, j'ai revu l'action, et j'ai vu des penalties similaires accordés en d'autres occasions, mais il ne nous était pas destiné de l'obtenir aujourd'hui. »

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