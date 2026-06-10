Les caisses de l'Al-Ahly se remplissent... Combien le FC Barcelone a-t-il déboursé pour recruter Hamza Abdelkarim ?

Dans un geste qui témoigne de la confiance accordée à son nouveau projet, le FC Barcelone a annoncé mercredi avoir levé l'option d'achat de l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim (18 ans) auprès du club Al-Ahly. Il passe ainsi du statut de joueur prêté à l'équipe junior à celui de joueur appartenant entièrement au club catalan.

Prêté initialement jusqu’au 30 juin, le jeune Egyptien a donc terminé sa saison plus tôt que prévu avec l’équipe Juvenil A, dirigée par l’entraîneur Paul Planas.

Ses performances remarquables et ses buts décisifs en Coupe des champions ont convaincu le staff technique de transmettre un rapport positif à la direction sportive dirigée par Deco.

Si le Barça n’a pas dévoilé les modalités financières dans un premier temps, Al-Ahly a rapidement clarifié la situation via un communiqué officiel, confirmant que l’option d’achat inscrite dans le contrat de prêt avait bien été exercée.

Combien Barcelone a-t-il versé à Al-Ahly ?

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, le montant de l’option d’achat s’élève à 1,5 million d’euros, auxquels s’ajoutent des variables et des primes liées aux performances et aux participations futures. Ce chiffre, défini dès janvier, est considéré par les responsables blaugranas comme un « investissement à faible risque » pour un joueur doté d’une large marge de progression.

Depuis l’arrivée de Deco, le club applique une ligne directrice claire : recruter des jeunes talents à prix maîtrisés, les former à La Masia, puis soit les intégrer à l’équipe première, soit les céder avec une plus-value. Un modèle déjà appliqué avec le Sénégalais Mika Faye, arrivé à l’été 2023 en provenance du club croate Kustochia pour 1,5 M€ et revendu douze mois plus tard au Stade Rennais pour 10,3 M€.

Hamza Abdelkarim quittera temporairement Barcelone dans les prochains jours non pas pour retourner au Caire, mais pour rejoindre le stage de préparation de l’équipe nationale égyptienne, qualifiée pour la Coupe du monde 2026, dont le coup d’envoi sera donné vendredi prochain. Le joueur a été choisi pour porter le maillot n°9 des Pharaons, signe des grands espoirs placés en lui malgré son jeune âge.

Cette opération marque ainsi la première transaction directe de l’histoire entre Al-Ahly et Barcelone, et fait de Hamza Abdelkarim le premier Égyptien à signer un contrat professionnel avec le club catalan.