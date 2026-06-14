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Portugal Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Les cadres de la sélection portugaise ont pris une décision collective pour rendre hommage à Jota lors de la Coupe du monde

D. Jota
Coupe du monde
Portugal

Un beau geste

La délégation portugaise portera des brassards spéciaux durant tous ses matchs de la Coupe du monde 2026, en hommage à l’attaquant Diogo Jota, récemment disparu.

Selon le journal espagnol Marca, le Premier ministre portugais Luís Montenegro a personnellement remis ces bracelets aux joueurs lors d’une réunion de mobilisation juste avant le coup d’envoi de la compétition.

Le milieu de terrain Vitinha a confirmé que tout le groupe a accueilli ce geste avec émotion et a décidé sur-le-champ de porter ces bracelets durant tout le tournoi.

Ce geste salue la carrière d’un attaquant qui a disputé 49 matchs officiels avec le Portugal et inscrit 14 buts, avant de disparaître l’an dernier dans un accident de la route en Espagne.

Sa disparition brutale a profondément marqué le groupe, transformant ce souvenir en une motivation supplémentaire pour des joueurs déterminés à lui rendre hommage.

Le Portugal entamera sa campagne par un match de groupe face à la République démocratique du Congo, et les joueurs arboreront ce symbole d’unité et de fidélité dès leur premier pas sur la pelouse, marquant ainsi le début du parcours d’un des principaux prétendants au titre mondial.

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