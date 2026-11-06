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Aston Villa pourrait avoir déniché le gardien le plus convoité du football mondial : l’arrivée sensationnelle de Zion Suzuki à Villa Park a déclenché une ruée des plus grands clubs européens. L’international japonais a connu une ascension fulgurante sous les ordres d’Unai Emery, poussant des poids lourds de Premier League et du continent à envisager de futures offres record.

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Les cadors européens lorgnent Villa Park

Selon TEAMtalk, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain s’intéressent de près à Suzuki, le gardien d’Aston Villa, après ses débuts exceptionnels en Premier League. Arrivé dans les Midlands lors du mercato estival, le joueur de 24 ans devait relever la difficile mission de remplacer Emi Martinez, chouchou des supporters. Il s’est pourtant déjà imposé comme un gardien de premier plan.

Plusieurs clubs suivaient la star japonaise avant son départ pour l’Angleterre, et ses performances au plus haut niveau ont depuis confirmé leur intérêt. Le PSG avait envisagé de recruter le gardien pendant l’été, avant de finalement décider de continuer avec Matvey Safonov et Lucas Chevalier. Le champion de France n’a toutefois pas perdu Suzuki de vue et se dit stupéfait par la rapidité avec laquelle il s’est adapté aux exigences physiques du football anglais.

Des rivaux de Premier League également sur les rangs

L’intérêt ne se limite pas au continent : quatre grands clubs de Premier League suivent eux aussi de près la situation à Villa Park. Arsenal et Manchester City se renseignent sur le joueur alors qu’ils étudient le marché des gardiens, tandis que Tottenham Hotspur lui porte également un vif intérêt. Un transfert en 2027 pourrait être envisagé si le club du nord de Londres décide de concrétiser cet intérêt, même s’il lui serait difficile de convaincre Aston Villa de se séparer du gardien compte tenu de ses ambitions actuelles.

Liverpool figure aussi parmi les prétendants potentiels, notamment en raison des incertitudes qui entourent l’avenir à long terme d’Alisson Becker à Anfield. Si Liverpool s’est assuré l’arrivée du jeune talent belge Lucca Brughmans pour 2027 et compte déjà Giorgi Mamardashvili dans son effectif, ce dernier n’est pas actuellement considéré comme le successeur désigné d’Alisson. Les dirigeants de Liverpool continuent donc d’étudier d’autres options, et Suzuki figure en bonne place sur leur liste après ses prestations de haut niveau avec l’équipe d’Unai Emery. La vive concurrence pour sa signature laisse penser qu’une éventuelle bataille pour son transfert opposerait les clubs les plus puissants du championnat, tous désireux de recruter un joueur dont beaucoup estiment qu’il n’a pas encore atteint son plein potentiel.

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Un transfert record en perspective

Getty Images

Malgré cet intérêt croissant, Aston Villa reste très serein quant à l’avenir de son joueur. Après avoir recruté Suzuki pour 30 millions de livres sterling cet été et lui avoir fait signer un contrat de cinq ans, le club ne ressent aucune pression pour le vendre et considère le gardien comme un élément central de ses ambitions en Ligue des champions.

Les dirigeants d’Aston Villa estiment avoir recruté le jeune gardien le plus prometteur du football et se réjouissent de son impact immédiat sur l’équipe. Leur position ferme est confortée par l’engagement à long terme du joueur : tout club souhaitant conclure un accord devra probablement payer un prix inédit pour faire céder Villa.

De plus en plus de voix suggèrent que Suzuki pourrait un jour battre le record mondial du transfert d’un gardien, actuellement détenu par Kepa Arrizabalaga, pour lequel Chelsea a payé 70 millions de livres sterling en 2018. Compte tenu de son âge, de son potentiel élevé et de la puissance financière des clubs qui le suivent, de nombreuses sources prédisent que le joueur de 24 ans pourrait devenir le gardien le plus cher de tous les temps dans les années à venir.