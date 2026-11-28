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Au Bayern Munich, les mauvaises nouvelles s’enchaînent. Et Vincent Kompany ? L’entraîneur garde son calme, évite de donner prise aux critiques et invoque le karma.

Avant d’en venir aux propos de Vincent Kompany, arrêtons-nous sur un geste de l’entraîneur du Bayern. Après un match de Bundesliga, les équipes visiteuses ont traditionnellement hâte de rentrer chez elles. Il arrive donc que leur entraîneur quitte la conférence de presse avant même l’intervention de son homologue. Malgré la possibilité qui lui en a été offerte, Kompany ne l’a pas fait après ce 0-0 de son Bayern Munich contre Hambourg, amer à bien des égards .

Une fois toutes les questions posées à Kompany, l’attaché de presse de Hambourg lui a déjà souhaité « bon retour ». Mais l’entraîneur a tenu à attendre l’intervention de Merlin Polzin. Pendant neuf minutes au total, il est resté assis à ses côtés, en silence, pour l’écouter. Même dans les moments difficiles, ou peut-être surtout dans ces moments-là, Kompany garde son calme et fait preuve de respect. Il ne veut donner aucune prise aux critiques, aussi infime soit-elle. Et depuis son arrivée à l’été 2024, la situation n’a sans doute jamais été aussi difficile.

Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Ismael Saibari, Jamal Musiala et Harry Kane : sept titulaires potentiels manquaient à l’appel à Hambourg. À cela s’ajoutent désormais des inquiétudes concernant Konrad Laimer, contraint de sortir sur blessure . Sans oublier les débats publics autour de Musiala, lancés par les dirigeants du club eux-mêmes. Contre Hambourg, les Munichois sont restés sans victoire pour la troisième fois de suite, une série que Kompany n’avait encore jamais connue depuis son arrivée. Et, pour couronner le tout, le capitaine remplaçant Joshua Kimmich a reçu un carton rouge direct pour un geste violent totalement inutile.

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Pourquoi Kompany traite Kimmich différemment d’Olise

Venons-en à l’analyse de Kompany. La première question qui lui a été posée en conférence de presse concernait naturellement l’expulsion de Kimmich. « En deux ans et demi depuis que je suis ici, nous avons déjà vécu quelque chose comme ça », a commencé Kompany, faisant vraisemblablement allusion à l’expulsion tout aussi stupide de Michael Olise en octobre contre Viking Stavanger. À l’époque, tout se déroulait encore globalement comme prévu au Bayern Munich.

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« À ce moment-là, j’ai dit très clairement ce que j’en pensais », a rappelé Kompany, à juste titre. Il avait qualifié le lancer de ballon d’Olise de « complètement stupide ». Le terme aurait aussi convenu au geste de Kimmich, qui a tiré les cheveux d’un adversaire, un geste que le fautif lui-même a jugé « impardonnable » . Mais, compte tenu de la situation actuelle, Kompany s’est gardé de critiquer individuellement un joueur, contrairement à ce qu’il avait fait avec Olise : « Dans la période actuelle, il n’y a aucune chance que je désigne des joueurs en particulier et que je fasse un cadeau au public. Aucune chance. »

Ces dernières semaines, les puissants dirigeants Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge ont largement distribué ce genre de « cadeaux », entre leurs critiques publiques envers Lennart Karl et, surtout, leurs doutes au sujet de Musiala. Dans des situations comparables, les prédécesseurs de Kompany, Julian Nagelsmann et Thomas Tuchel, avaient eux aussi tendance à en offrir. Mais Kompany n’était pas d’humeur à jouer les pères Noël et a patiemment écarté toutes les questions insistantes.

Getty Images

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« Cela doit finir par apporter quelque chose, par porter ses fruits »

Il a assuré dans le même temps que les problèmes évidents étaient abordés en interne « clairement et fermement ». Comme lors de la conférence de presse précédant le match, Kompany a de nouveau évoqué la « bulle », l’un de ses mots favoris du moment. « Dans notre bulle, nous ne nous contentons pas de nous taper dans la main en disant : “Waouh, tu as bien joué.” Non, nous sommes simplement honnêtes. Mais cela reste en interne. »

Au Bayern Munich, un nul contre un candidat à la relégation comme Hambourg est automatiquement une déception, quelles que soient les circonstances : malgré les nombreuses absences, malgré la présence de Bara Ndiaye, Noah Codjo-Evora et Sache Boey dans le onze de départ, malgré une longue période en infériorité numérique. D’autant que les Munichois ont totalement déçu sur le plan offensif face à Hambourg. Aucun tir cadré, un total de buts attendus (xG) de seulement 0,46. Kompany, pourtant, s’est obstiné à ne chercher que des éléments positifs.

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« Si l’on garde son calme, c’est dans ces moments-là que l’on peut apprendre le plus. Qu’est-ce que j’apprends quand nous gagnons 7-0 contre l’Union Berlin ? Que Harry Kane sait bien mettre le ballon au fond. Là, on apprend, et c’est ce que nous faisons », a déclaré Kompany. « La résistance dont fait preuve cette équipe, ce que nous construisons maintenant jusqu’au retour de tout le monde, c’est précieux. » Cela ressemblait un peu à une invocation du karma. « Cette mentalité doit finir par apporter quelque chose. Cela doit apporter quelque chose, cela doit finir par porter ses fruits. »

Un penalty pour le Bayern Munich ? Kompany évite de critiquer l’arbitrage

Cette mentalité a bien failli porter ses fruits en fin de match contre Hambourg. Luis Diaz est entré dans la surface en dribblant avant de tomber à la suite d’un duel avec Martin Adeline, joueur de Hambourg . Sur le moment, le banc munichois, Kompany compris, a protesté avec véhémence. Mais l’entraîneur a ensuite déclaré : « Il n’y avait pas penalty et il n’y avait pas faute sur Luis Diaz. » Pas de départ anticipé de la conférence de presse, pas de critique de l’arbitrage : ne donner aucune prise aux critiques.

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La pression monte de toute façon. En cas de victoire contre le Bayer Leverkusen dimanche, le Borussia Dortmund pourrait prendre quatre points d’avance en tête de la Bundesliga. Et mardi attend les Munichois leur match le plus important d’ici à la trêve hivernale, car c’est le seul au cours duquel ils pourraient laisser échapper un titre : le huitième de finale de la Coupe d’Allemagne contre le Hertha Berlin, leader de deuxième division.

Le club berlinois est actuellement en quelque sorte l’opposé du Bayern Munich : il a remporté jusqu’ici 14 de ses 15 matches officiels cette saison et ne compte actuellement aucun blessé.