Pascal Ferré, ancien rédacteur en chef du magazine « France Football » et ancien responsable du Ballon d'Or, a adressé de vives critiques au Français Kylian Mbappé, estimant que l'attaquant du Real Madrid ne mérite pas le trophée cette année, en l'absence de titres collectifs lors de sa saison, avant la cérémonie de remise du prix prévue à Londres le 26 octobre.

Selon le journal français « Ouest-France » et la radio « Monte Carlo », Ferré a mis en doute le droit de Mbappé à remporter le prix, estimant que les statistiques individuelles ne suffisent pas à elles seules à trancher la compétition, et que la conquête des grands titres doit rester un critère fondamental dans le choix du meilleur joueur du monde.

Ferré a déclaré que la Coupe du monde et la Ligue des champions représentent les deux compétitions les plus importantes dans l'évaluation des candidats, ajoutant que le joueur qui n'a remporté aucune des deux laisse en lui un sentiment de manque, même s'il parvient à marquer des buts de manière régulière.

Les critiques de l'ancien responsable ne se sont pas arrêtées au bilan de Mbappé, mais se sont étendues à sa campagne médiatique visant à promouvoir ses chances de remporter le Ballon d'Or, après que l'attaquant français a évoqué à plusieurs reprises, dans divers entretiens, son droit à recevoir ce prix, en s'appuyant sur ses statistiques de buteur et son titre de meilleur buteur de la Coupe du monde.

Dans des déclarations à la radio « Monte Carlo », Ferré a qualifié cette approche de précédent inhabituel, soulignant que l'autopromotion publique de la part des candidats est une chose étrange, et qu'il a échangé avec plusieurs membres du jury de vote qui ont exprimé leur mécontentement face à la répétition de ces déclarations.

Il a ajouté que croire pouvoir influencer les votants par le biais d'entretiens répétés traduit une erreur d'appréciation, en référence aux journalistes participant au vote venus de différents pays.

En conclusion de ses propos, Ferré a dévoilé son choix préféré pour le prix, annonçant son soutien à l'Espagnol Lamine Yamal, la star du Barcelone, estimant que ses qualités techniques et son palmarès en matière de titres font de lui un joueur exceptionnel qui mérite de concourir pour le trophée.