Besiktas a laissé filer une avance de 0-2 dimanche. Les Aigles noirs se sont longtemps dirigés vers la victoire grâce à des buts de Leandro Trossard et Dusan Vlahovic, mais Kasimpasa a fait preuve de caractère et a égalisé à quelques minutes de la fin : 2-2. Besiktas reste quatrième avec 19 points. Kasimpasa, cinquième, en compte deux de moins.

À Besiktas, l'ancien capitaine du Feyenoord Orkun Kökçü était absent en raison d'une blessure. Václav Cerný était, lui, présent et titulaire. Après une demi-heure de jeu, l'équipe entraînée par Vincenzo Italiano a ouvert le score.

Ridvan Yilmaz a été à l'origine du but. Le Turc a réalisé un beau contrôle et s'est ainsi créé de l'espace aux abords de la surface. Sa passe en profondeur était parfaitement dosée pour Trossard, qui a marqué de près au premier poteau.

Besiktas a ensuite échappé à une occasion de Haris Hajradinovic avant de doubler la mise peu après la pause. Michael Murillo a récupéré le ballon dans la surface après une défense catastrophique de Kasimpasa et l'a remis à Vlahovic, qui a marqué.

La suite de la seconde période a toutefois mal tourné pour les visiteurs, qui ont d'abord encaissé un but de Claudio Winck à l'heure de jeu. Le Brésilien a repris de la tête un centre de Hajradinovic au second poteau, le ballon entrant dans le but après avoir touché Nübel.

À trois minutes de la fin, l'égalisation est arrivée. Le centre tendu de Kerem Demirbay a trouvé le remplaçant Marcus Rafferty, qui a devancé son adversaire et marqué d'une tête puissante : 2-2.