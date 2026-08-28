Les brillants Erling Haaland et Rayan Cherki offrent à Manchester City une victoire convaincante

Manchester City a signé une victoire convaincante vendredi en Premier League. Grâce à deux buts d’Erling Braut Haaland et de Rayan Cherki, Crystal Palace a été écarté 1-4. City a parfaitement lancé sa saison avec six points en deux matches. Palace est provisoirement dernier, sans le moindre point.

City, où Ayyoub Bouaddi a fait ses débuts dix minutes avant la fin, a pris l’avantage après un peu plus d’un quart d’heure de jeu à Selhurst Park. Antoine Semenyo a adressé un centre d’une grande finesse sur la tête de Haaland, qui a marqué de la tête en lobant le gardien Dean Henderson : 0-1.

Palace n’a pas montré grand-chose offensivement en première période, même si Jørgen Strand Larsen a bien eu l’égalisation au bout de la tête. Contrairement à son illustre compatriote de l’autre côté, l’ancien joueur de Groningue a placé sa tête à côté.

Un peu moins de dix minutes après la pause, City a doublé son avance. Phil Foden a récupéré le ballon dans une zone dangereuse et a servi Cherki, qui s’est faufilé entre plusieurs défenseurs avant de pousser doucement le ballon au fond : 0-2.

Palace a toutefois refusé d’abdiquer et est totalement revenu dans le match quelques minutes plus tard. Yeremy Pino a obtenu un coup franc et l’a magnifiquement envoyé au fond via la barre et le dos de Gianluigi Donnarumma : 1-2.

City et Donnarumma n’ont cependant pas eu à ruminer longtemps. Palace a commis l’erreur de laisser de l’espace à Cherki à l’entrée de la surface, et il en a profité au maximum. Sa frappe a joliment terminé au fond en passant par la jambe de Chris Richards : 1-3.

En fin de match, City a encore alourdi le score pour s’offrir une victoire plus large. L’organisation de Palace a parfois été totalement défaillante, et Foden en a de nouveau profité. Le dribbleur s’est approché du but avant de décaler Haaland, qui a frappé en force dans le petit filet : 1-4.