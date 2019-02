"Les bons moments sont à venir" - Barkley demande à Chelsea d'être patient avec Sarri

La pression monte sur l'entraîneur des Blues, mais son milieu de terrain a demandé de la patience alors qu'il voit une amélioration en cours.

Ross Barkley, milieu de terrain des Blues de Chelsea, a insisté sur le fait que "les bons moments sont à venir" pour le club londonien, alors que Maurizio Sarri, l'entraîneur arrivé cet été en provenance du Napoli, fait actuellement face à une pression croissante.

En effet, la position de Maurizio Sarri à Chelsea a été remise en question avant la finale de la Coupe Carabao, ce dimanche (17h30), face au Manchester City de Pep Guardiola, mais surtout après une période délicate marquée par trois défaites concédées sur les six derniers matches toutes compétitions confondues.

De ce fait, Chelsea a chuté à la sixième place de la Premier League, alors que la défense de son titre en FA Cup avait été stoppée dès le cinquième tour par Manchester United (0-2). Autant de désillusions qui, depuis quelques jours, ont fait apparaître certaines critiques à l'encontre du style de jeu de l'entraîneur.

Cependant, le milieu de terrain Ross Barkley a pris la défense de Maurizio Sarri ce samedi. "Nous apprenons tous les jours. Nous sommes tous des joueurs de première classe et nous voulons tous en apprendre encore plus. Si vous comparez la première saison de Pep Guardiola (2016-17), ils ont connu des périodes de hauts et de bas. Quand j'étais à Everton, nous les avions battu 4-0", a d'abord comparé l'ancien joueur des Toffees.

"Vous pouvez voir à Napoli à quel point il a réussi à améliorer ses joueurs"

"Nous avons l'ambition d'être l'une des meilleures équipes de football du monde. Nous sommes l'un des plus grands clubs du monde (...) Le style de jeu souhaité par le coach n’est pas encore au rendez-vous. Avec le temps, cela va arriver. Les mauvais jours ne durent pas toujours. Les bons moments sont à venir".

Entre confiance et optimisme, l'international anglais a ajouté : "Chaque entraîneur a sa propre approche des matches. Nous avions fait la même chose à Everton sous Roberto Martinez. C’est juste une façon d’être organisé. Cela ne peut que nous aider. Personnellement, cela ne me dérange pas. Il essaye d'améliorer chaque joueur. Tout au long de sa carrière, vous pouvez voir au Napoli à quel point il a réussi à améliorer ses joueurs. Nous avons connu une période de hauts et de bas au cours des deux derniers matches, mais nous sommes confiants que nous allons y arriver et réussir".

Autant dire que Maurizio Sarri peut compter sur le soutien du joueur de 25 ans, régulièrement aligné cette saison chez les pensionnaires de Stamford Bridge. Néanmoins, si l'optimisme est de rigueur, il faudra montrer autre chose ce dimanche (17h30), pour espérer faire tomber le Champion d'Angleterre.