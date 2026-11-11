« Les bons joueurs peuvent toujours jouer ensemble ! » : Frenkie de Jong se confie sur son association avec Joey Veerman

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Le meneur de jeu néerlandais Frenkie de Jong s’est dit favorable à la possibilité, sur le plan tactique, d’être titularisé aux côtés de Joey Veerman au milieu de terrain de la sélection. Faisant écho aux propos du sélectionneur Xavi Hernandez, De Jong a affirmé que les joueurs doués techniquement peuvent toujours se compléter sur le terrain.

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Le milieu de terrain des Pays-Bas au cœur d’un débat tactique

Alors que les Pays-Bas se préparent à des rencontres décisives de Ligue des nations de l’UEFA face à la Grèce et à l’Allemagne, l’attention se porte sur la façon dont le sélectionneur Xavi Hernandez organisera son milieu de terrain. Depuis le retour de blessure de Frenkie de Jong, la question se pose de savoir si le joueur de Barcelone pourrait être associé à Joey Veerman dans l’axe.

Si les deux joueurs ont rarement débuté ensemble un match international, Xavi a affirmé que des joueurs de haut niveau étaient tout à fait capables d’évoluer dans le même dispositif tactique.

De Jong partage l’avis de son entraîneur et se dit tout à fait ouvert à cette association.

De Jong salue les qualités techniques et tactiques de Veerman

Interrogé sur ce que Veerman apporte à la sélection, De Jong a mis en avant sa vision du jeu et sa maîtrise technique.

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« Joey est un joueur qui a une bonne vision du jeu. Il est très bon tactiquement et techniquement, donc, de manière générale, il est assez facile de jouer avec des joueurs comme lui. Au bout du compte, c’est l’entraîneur qui décide », a expliqué De Jong à ESPN.

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« Joey est tout simplement un très bon joueur. Je pense donc vraiment que nous pourrions jouer ensemble. Mais, comme je l’ai dit, ce sont les entraîneurs qui décident au final. »

Les exigences tactiques d’une nouvelle association

Interrogé sur la possibilité que jouer aux côtés d’un joueur au profil différent modifie ses propres responsabilités sur le terrain, De Jong a écarté l’idée de complications majeures.

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« Non, je ne pense pas. Comme je l’ai dit, je pense que les bons joueurs peuvent toujours jouer ensemble », a répété De Jong.

Le meneur de jeu de 29 ans a déjà évolué aux côtés de différents partenaires au milieu de terrain au cours de sa carrière à l’Ajax et à Barcelone. Il a donc l’habitude de s’adapter rapidement à différentes exigences tactiques.

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Les Pays-Bas visent des résultats cruciaux en Ligue des nations

Alors que des ajustements sont en cours dans l’effectif à la suite de forfaits tardifs pour raisons physiques, la disponibilité de De Jong et de Veerman offre au staff technique une précieuse souplesse tactique.

Les Pays-Bas affrontent la Grèce à Amsterdam avant de se rendre à Berlin pour défier l’Allemagne lors de matches de groupe à fort enjeu.

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Qu’ils soient alignés côte à côte ou dans d’autres dispositifs, les deux milieux de terrain veulent aider les Pays-Bas à bien terminer leur parcours en Ligue A.