Les bon coups du mercato : 10 joueurs en fin de contrat en 2023

Plusieurs grandes stars de la planète football arrivent en fin de contrat en juin 2023. Pour leurs clubs, un dilemme se pose : prolonger ou vendre.

De plus en plus de grandes stars mondiales temporisent avant de prolonger leurs contrats dans leurs clubs afin d'avoir le choix de pousser pour un départ si telle est leur envie. Les cas récents sont légions et le dernier en date se nomme : Sadio Mané. En fin de contrat en 2023 avec les Reds, le Sénégalais a demandé à partir et a pu le faire à un prix accessible pour le Bayern Munich grâce à sa situation contractuelle et au fait que Liverpool aurait prix le risque de le perdre sans la moindre indemnité en le conservant une saison de plus.

Après Mané, au tour de Salah de partir ?

Des cas comme celui-ci arrivent de plus en plus souvent. Parfois, l'issue est belle pour le club, à l'image du PSG qui a pris le risque de ne pas vendre Kylian Mbappé l'an dernier alors qu'il ne lui restait plus qu'un an de contrat et a finalement obtenu la prolongation du champion du monde 2018. Et d'autres fois, ça fonctionne moins bien comme ça a été le cas pour Paul Pogba que Manchester United n'a pas voulu vendre dans l'espoir de le prolonger et qui partira finalement sans la moindre indemnité.

Cet été plusieurs cadors européens vont se retrouver face à un tel dilemme : garder leur joueur pour tenter de le prolonger au risque de le perdre sans la moindre indemnité dans un an ou le vendre dès cet été malgré une valeur marchande limitée en raison de la situation contractuelle du joueur. Parmi les cas épineux de joueurs en fin de contrats en 2023 et qui pourrait être une belle affaire à saisir cet été figure Mohamed Salah. L'Egyptien n'a pas encore prolongé avec Liverpool et si les choses s'enveniment dans les prochaines semaines, les Reds pourraient être tentés de vendre en catastrophe leur meilleur buteur pour une somme inférieure à 100 millions d'euros.

Lewandowski, Sterling sur le départ

Autre cas connu, celui de Robert Lewandowski. Le Polonais a exprimé son désir de quitter le Bayern Munich dès cet été indiquant qu'il ne prolongera pas son bail expirant en 2023. Pour le moment, le champion d'Allemagne se montre ferme et assure qu'il ne le bradera pas, demandant plus de 50 millions pour le meilleur buteur étranger de son histoire. Le Barça est le mieux placé sur ce dossier et les cartes en main. Des cartes que le club catalan n'a pas pour son jeune prodige Gavi. L'international espagnol qui a connu une ascension fulgurante est en fin de contrat dans un an. Liverpool suit de près le dossier et est prêt à sauter sur l'occasion si elle se présente. Nul doute que le Barça ne vendra pas son joyau cet été et prendra le risque de le perdre gratuitement l'été prochain avec la volonté de le prolonger durant l'année à venir.

En Premier League, de nombreux joueurs intéressants arrivent en fin de contrats en juin 2023 et pourraient mettre la pression sur leur club pour un départ. Du côté de Manchester City, Raheem Sterling, courtisé par Chelsea, pourrait partir à un prix inférieure à sa valeur sur le marché. Chez les Blues, Jorginho et N'Golo Kanté sont deux cas à surveiller de près. Le club londonien, longtemps bloqué par le rachat pour toute tentative de prolongation de contrat, va tenter de renouveler ses deux milieux de terrains, mais en cas d'échec aucun scénario n'est à écarter.

Quid de Kanté ?

Et pour le coup, les prétendants se bousculeront au portillon pour récupérer N'Golo Kanté qui serait un coup en or à faire. Enfin, à Manchester United, Marcus Rashford n'a toujours pas prolongé. Aucun indice ne fuite sur l'avenir de l'international anglais qui pourrait être un bon coup à faire si les Red Devils décident de le laisser filer. Après une saison décevante, le prix de Marcus Rashford pourrait être bon marché comparé à son potentiel.

En Allemagne, outre Robert Lewandowski, Serge Gnabry aussi est en fin de contrat avec le Bayern Munich. L'ancien ailier d'Arsenal a une belle cote sur le marché et le club allemand, dont l'effectif est pléthorique sur les côtés en attaque, pourrait amplement le laisser filer si une belle offre se présente. En Italie, deux défenseurs à la belle réputation arrivent en fin de contrat dans un an : Milan Skriniar et Kalidou Koulibaly. Le premier est dans le viseur du PSG et devrait quitter la Serie A cet été tandis que l'avenir du second est plus incertain. Le Sénégalais aurait aimé changer d'air à plusieurs reprises mais a été retenu par son président qui était trop gourmand pour le laisser partir. Même à un an de la fin de son contrat, il ne sera pas si facile et si peu cher pour le déloger de Naples.

Outre tous ces joueurs, d'autres sont aussi en fin de contrat mais ne sont pas annoncés comme des joueurs à vendre. C'est le cas de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Riyad Mahrez et bien d'autres. Voici la liste meilleurs joueurs en fin de contrat en 2023 par championnat :

Premier League

Mohamed Salah (Liverpool)

Raheem Sterling (Manchester City)

Youri Tielemans (Leicester)

Marcus Rashford (Manchester United)

Jorginho (Chelsea)

N'Golo Kanté (Chelsea)

Gabriel Jésus (Manchester City)

Wilfried Zaha (Crystal Palace)

Cagla Soyuncu (Leicester)

Luke Shaw (Manchester United)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Riyad Mahrez (Manchester City)

La Liga

Gavi (FC Barcelone)

Marco Asensio (Real Madrid)

Memphis Depay (FC Barcelone)

José Gaya (Valence)

Jan Oblak (Atlético Madrid)

Thomas Lemar (Atlético Madrid)

Carlos Soler (Valence)

Karim Benzema (Real Madrid)

Toni Kroos (Real Madrid)

Ligue 1

Houssem Aouar (Lyon)

Renato Sanches (Lille)

Lionel Messi (PSG)

Thilo Kehrer (PSG)

Moussa Dembélé (Lyon)

Benjamin Bourigeaud (Rennes)

Rayan Cherki (Lyon)

Zeki Celik (Lille)

Youcef Atal (Nice)

Serie A

Kalidou Koulibaly (Naples)

Milan Skriniar (Inter)

Fabian Ruiz (Naples)

Stefan De Vrij (Inter)

Luis Muriel (Atalanta)

Adrien Rabiot (Juventus)

Bundesliga

Robert Lewandowski (Bayern)

Serge Gnabry (Bayern)

Raphaël Guerreiro (Dortmund)

Filip Kostic (Francfort)

Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach)

Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach)

Nordi Mukiele (RB Leipzig)

Youssoufa Moukoko (Dortmund)