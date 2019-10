Les Bleus peuvent-ils faire carton plein sans Kylian Mbappé ?

Finalement forfait, l'attaquant du PSG ne jouera pas face à l'Islande et la Turquie. Une absence préjudiciable pour les hommes de Didier Deschamps ?

Convoqué en Équipe de , Kylian Mbappé a finalement dû renoncer au rassemblement des Bleus à Clairefontaine. Le jeune attaquant du PSG souffre toujours d'une douleur à la cuisse qui le suit depuis sa blessure contre , au mois d'août.

Remplacé par Alassane Pléa, le champion du monde 2018 ratera une deuxième fenêtre internationale après septembre. Ce forfait imprévu va-t-il contrarier les plans de Didier Deschamps, qui s'apprête à jouer deux matches déterminants dans la course à la qualification pour l' ?

Un potentiel offensif toujours alléchant

Les Bleus devront donc faire sans Mbappé en ce vendredi puis trois jours plus tard au Stade de France contre la . Le potentiel offensif de l'équipe de France reste intéressant et dangereux avec Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kingsley Coman, Wissam Ben Yedder ou encore Jonathan Ikoné.

Malgré l’absence de Kylian Mbappé, les Bleus vont-ils prendre six points sur six possibles contre l’Islande et la Turquie lors des éliminatoires de l’Euro 2020 ?



Les Bleus peuvent-ils prendre six points sans Kylian Mbappé ?