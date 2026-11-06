Les blessures ouvrent les portes : De la Fuente convoque de nouveaux visages dans la liste de l'Espagne

Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, a dévoilé la liste de « la Roja » pour affronter la République tchèque et l'Angleterre en clôture du parcours de la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA, une liste marquée par l'arrivée de nouveaux noms et le retour de plusieurs joueurs absents de la précédente convocation.

La liste a vu la première convocation en équipe A de Jacobo Ramón, défenseur de Côme, après les prestations remarquées qu'il a livrées cette saison sous la houlette de Cesc Fàbregas, récompense de son éclat avec son club, lui qui avait déjà porté les couleurs de l'Espagne des moins de 21 ans.

La liste comprend également Álvaro Vallés, gardien de Las Palmas, et Marc Roca, milieu de terrain du Real Betis, tandis que Pablo Barrios, joueur de l'Atlético de Madrid, et Ander Barrenetxea, ailier de la Real Sociedad, ont fait leur retour dans les plans du sélectionneur espagnol.

Ces changements interviennent dans un contexte d'absence d'Eric García, Rodri et Dani Olmo pour cause de blessure, tandis que Roberto Fernández a conservé sa place en ligne d'attaque.

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L'Espagne disputera les deux rencontres face à la République tchèque le jeudi 12 novembre au stade du Sparta Prague, avant de recevoir l'Angleterre le dimanche 15 du même mois au stade Metropolitano, l'antre de l'Atlético de Madrid.

De la Fuente avait entamé l'annonce de la liste par une vidéo comportant un hommage aux victimes de l'accident de train d'Orda, ainsi qu'au défunt Jesús de Miguel.

L'Espagne en quête de la première place

L'Espagne aborde les deux rencontres après avoir réalisé un sans-faute lors de ses quatre premiers matches de la Ligue des nations, avec un total de 12 points, et avoir déjà assuré sa qualification pour les quarts de finale.

L'Espagne reste sur une série de 11 victoires consécutives, ainsi que 42 matches sans défaite, un total qui grimpe à 43 matches si l'on ne prend en compte que les rencontres officielles.

La lutte pour la première place du groupe demeure l'objectif le plus important, car elle offre au premier l'avantage de disputer le match retour du quart de finale à domicile, tandis que le deuxième est contraint de jouer le match aller sur son terrain et le retour à l'extérieur.

L'Angleterre occupe la deuxième place avec 9 points et affrontera la Croatie à Wembley le jeudi, avant de se rendre en Espagne, à Madrid, trois jours plus tard.

En cas de victoire de l'Angleterre face à la Croatie, l'identité du leader du groupe se décidera lors de la rencontre tant attendue contre l'Espagne.

La liste de l'Espagne

Gardiens de but : Unai Simón, David Raya, Joan García, Álvaro Vallés.

Défenseurs : Pedro Porro, Marc Pubill, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Jacobo Ramón, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo.

Milieux : Martín Zubimendi, Pablo Barrios, Fabián Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Álex Baena, Fermín López, Marc Roca.

Attaquants : Nico Williams, Yéremy Pino, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto Fernández, Lamine Yamal, Ander Barrenetxea.