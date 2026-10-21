Un rapport de presse espagnol a révélé l'origine des sifflets qui ont visé Marc Cucurella, le joueur du Real Madrid, lors du match de son équipe ce soir contre Leipzig, en Ligue des champions.

Le club madrilène a décroché une victoire confortable face à son hôte Leipzig sur le score de quatre buts à un, dans une rencontre disputée au stade Santiago-Bernabéu ce mercredi soir, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Selon le journal « Marca », la confusion a régné au stade Santiago-Bernabéu après l'entrée de Marc Cucurella en remplacement de Carreras à la 70e minute du match.

En effet, à chaque fois que le latéral gauche touchait le ballon, des sifflets soudains s'élevaient dans les tribunes. Ce qui semblait être un événement absurde et difficile à comprendre dans le stade du Real Madrid dissimulait en réalité une vérité étrange et un profond mécontentement.

Le plan de sécurité du Real Madrid prévoyait la présence d'environ deux mille supporters allemands dans la tribune nord supérieure, mais la réalité dans les tribunes a révélé un scénario tout à fait différent.

En exploitant le marché non officiel des billets et d'autres canaux, des centaines de supporters allemands ont pu s'infiltrer discrètement dans toutes les zones du stade, se fondant parmi les supporters du Real Madrid.

Leur présence éparpillée a créé une étrange impression que les sifflets ne provenaient pas d'une seule source, mais résonnaient avec force depuis chaque recoin du stade Santiago-Bernabéu.

Beaucoup ont cru que c'étaient les supporters du Real Madrid qui lançaient ces sifflets contre Cucurella, mais après la révélation de ces informations, il est apparu que leur source était les partisans de Leipzig.

Ainsi, les supporters allemands n'ont ni oublié ni pardonné ce qui s'était passé en quart de finale de l'Euro 2024. Dans une prolongation éprouvante, le tir de Musiala avait heurté la main de Cucurella.

Ni l'arbitre ni l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) n'avaient accordé de penalty, et l'Espagne s'était qualifiée pour les demi-finales. Pour ne rien arranger, l'Union des associations européennes de football (UEFA) elle-même avait reconnu officiellement, des mois plus tard, que cette action méritait un penalty.

Bien que le vacarme produit par les intrus ait surpris le stade dans les premières minutes en raison de l'étrangeté de la situation, la patience des supporters du Real Madrid s'est rapidement épuisée.

Après que le reste du public du Bernabéu eut compris l'étrange piège dans lequel était tombé Cucurella, ils se sont rangés autour de leur joueur, tentant d'atténuer l'ambiance hostile en applaudissant à chaque fois qu'il touchait le ballon.







