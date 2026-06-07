Les blessures au sein de l’équipe du Maroc suscitent de vives inquiétudes après le match nul contre la Norvège, l’incertitude concernant Mazraoui, Salah-Eddine et trois autres joueurs persistant

Le Maroc et la Norvège ont fait match nul 1-1 dimanche lors de leur rencontre amicale à Harrison, dans le New Jersey. À l’issue de la rencontre, les Marocains s’inquiètent surtout de l’état physique de Noussair Mazraoui et d’Abde Ezzalzouli, sortis avant la mi-temps à une semaine de leur entrée en lice dans la Coupe du monde.

Avant la rencontre, Chemsdine Talbi et Nayef Aguerd étaient déjà forfait. Ce dernier, dont la dernière sortie remonte à mars, vise, tout comme Talbi, une reprise à 100 % pour le match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Brésil le 14 juin à 00h00.

Anass Salah-Eddine, élément du PSV, avait bien joué 65 minutes mardi face à Madagascar, mais il était absent du groupe dimanche.

Les inquiétudes du sélectionneur Mohamed Ouahbi se sont encore accentuées en première période : l’ancien Ajaccien Mazraoui a d’abord dû quitter ses partenaires, avant que Ezzalzouli ne subisse le même sort juste avant la mi-temps. Leur participation au Mondial est pour l’instant incertaine.

Aligné d’entrée, la star du PSV Ismaïl Saïdari a permis aux siens d’ouvrir le score dès la 8e minute : Abde centra depuis la gauche pour Brahim Díaz, dont la frappe fut imparable pour le gardien Ørjan Nyland (1-0).

Dominateurs, les Lions de l’Atlas ont ensuite subi un coup dur peu après la demi-heure de jeu : Mazraoui, touché au bras suite à un choc, a cédé sa place à Youssef Belammari.

Juste avant la mi-temps, Abde et Achraf Hakimi ont manqué l’occasion de doubler la mise, puis le premier a cédé sa place pour cause de blessure. En seconde période, le Maroc a poursuivi son domination, mais la chance a fui le milieu de terrain de la Roma, Neil El Aynaoui.

Les Norvégiens, jusque-là peu convaincants, ont finalement égalisé à un quart d’heure de la fin. Oscar Bobb a réalisé une belle percée sur l’aile droite avant de servir parfaitement Martin Ødegaard, qui a conclu avec assurance dans le petit filet (1-1).

Les Norvégiens retrouveront la Coupe du monde le 17 juin, après 28 ans d’absence, pour défier l’Irak, puis croiseront le Sénégal le 23 juin et la France le 26 juin.

Outre le Brésil, le Maroc affrontera l’Écosse le 20 juin puis Haïti le 25 juin. Il y a quatre ans, les Lions de l’Atlas avaient marqué l’histoire en devenant le premier pays africain à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde.