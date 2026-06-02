Les billets pour la Coupe du monde 2026 vont-ils baisser ? Dernières tendances et actualités concernant les prix du tournoi

La demande de billets pour la Coupe du monde n’a jamais été aussi forte depuis l’ouverture de la vente en septembre dernier, et cette ruée a fait s’envoler les prix.

Les places pour certains matchs phares de la phase de groupes, notamment ceux impliquant les pays hôtes, ainsi que pour les rencontres très médiatisées de la phase à élimination directe, à commencer par la finale, restent onéreuses.

GOAL fait le point sur les billets de la Coupe du monde 2026 et vérifie si leur prix baisse réellement.

Les prix des billets pour la Coupe du monde baissent-ils ?

À quelques jours du coup d’envoi, le 11 juin, le marché s’est scindé en deux réalités distinctes.

Les ventes de panique ont fait plonger les tarifs des rencontres ordinaires de la phase de groupes, tandis que les affiches à haut enjeu de la phase à élimination directe, ainsi que les matchs des grandes nations, restent en orbite. Si ces billets premium, à commencer par la finale, ne baissent pas (et restent très chers), les rencontres moins courues peuvent désormais valoir le coup.

Comme les États-Unis utilisent d’immenses stades de la NFL, les matchs neutres (comme Cap-Vert contre l’Arabie saoudite ou l’Algérie contre l’Autriche) disposent d’un stock important de places.

Les vendeurs ayant initialement fixé des tarifs trop élevés les reviennent désormais à la baisse pour éviter les pertes, ce qui vous permet d’accéder à ces rencontres peu médiatisées à des conditions particulièrement avantageuses.

Quels sont les billets les moins chers pour la Coupe du monde ?

Le tarif plancher officiel s’établissait à 60 $.

Nommé « Supporter Entry Tier », ce contingent était toutefois réservé aux supporters les plus fidèles, les billets étant alloués par les fédérations nationales aux clubs de fans officiels et enregistrés.

Pour le grand public, les places de catégorie 4/3 pour les matchs neutres de la phase de groupes étaient proposées à partir de 120 $.

En raison de la tarification variable instaurée par la FIFA, le coût effectif d’accès fluctue fortement selon la rencontre.

Sur le marché secondaire, les places de base pour les affiches neutres et moins courues de la phase de groupes (comme Autriche-Jordanie ou Afrique du Sud-Tchéquie) démarrent actuellement entre 200 et 250 dollars.

En moyenne, sur l’ensemble des rencontres de groupe standard proposées sur ces plateformes, les tarifs varient de 650 à 1 100 dollars, selon la ville hôte et le prestige des équipes.

Classement : quels sont, à ce jour, les billets les moins chers pour la Coupe du monde 2026 ?

D’après les offres de revente actuelles, les premières estimations de la FIFA et les tarifs publics les plus bas, voici les places les moins chères actuellement disponibles pour la Coupe du monde 2026.

Ces tarifs peuvent évoluer en raison de la tarification dynamique et de la demande.

Classement Match (Date) Lieu Prix moyen des places Billets N° 1 Côte d’Ivoire vs Curaçao (25 juin) Lincoln Financial Field (Philadelphie) À partir de 116 $ Billets N° 2 Qatar vs Suisse (13 juin) Levi’s Stadium (San Francisco) À partir de 120 $. Billets N° 3 République tchèque - Afrique du Sud (18 juin) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) À partir de 120 $ Billets N° 4 Suède vs Tunisie (14 juin) Estadio BBVA (Monterrey) À partir de 122 $. Billets N° 5 Arabie saoudite - Cap-Vert (26 juin) NRG Stadium (Houston) À partir de 126 $. Billets

Remarque : les tarifs varient fréquemment en raison de la tarification dynamique et de la demande sur le marché de la revente. Ces estimations correspondent aux prix publics les plus élevés au moment de la rédaction et peuvent évoluer à mesure que le tournoi approche.

Comment obtenir les billets les moins chers pour la Coupe du monde

Ciblez les stades à grande capacité

Des villes comme Houston, Atlanta et Dallas accueillent plusieurs rencontres dans de grands stades, ce qui absorbe la demande locale et fait baisser les tarifs du marché secondaire.

Évitez les villes hôtes

Des villes comme Houston, Atlanta et Dallas accueillent plusieurs rencontres dans d’immenses stades, ce qui absorbe la demande locale et fait baisser les tarifs du marché secondaire.

Surveillez les mises en vente officielles

La FIFA propose parfois des catégories de prix inférieures (comme les billets de catégorie 4 à 60 $/45 £) directement via la plateforme officielle pour aider les supporters en déplacement.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde ?

Pour le tournoi de 2026, la FIFA a mis en place une tarification variable. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les places pour la finale peuvent dépasser 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale - Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € - 350 € 400 $ – 2 030 $

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent dépasser la valeur faciale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026, répartie sur 16 villes hôtes au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés sur 39 jours à travers l’Amérique du Nord.

Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Où se déroulera la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les villes et stades hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivants :