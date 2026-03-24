Nous comptons désormais les semaines, et non plus les mois, avant le coup d’envoi officiel de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Sans surprise, la demande de billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 est très forte, en particulier pour certaines affiches, notamment celles impliquant les pays hôtes. Toutefois, des places resteront disponibles pour plusieurs rencontres, surtout durant la phase de groupes, et pourraient s’avérer légèrement plus faciles à obtenir.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets, notamment comment dénicher les places les moins chères.

Classement : quels sont actuellement les billets les moins chers pour la Coupe du monde 2026 ?

D’après les offres de revente actuelles, les premières estimations de la FIFA et les tarifs publics les plus bas, voici les places les moins chères actuellement disponibles sur le marché.

Les tarifs peuvent évoluer en raison de la tarification dynamique et de la variation de la demande.

Classement Match (Date) Lieu Fourchette de prix moyenne Billets N° 1 Paraguay - Australie (18 juin) Levi’s Stadium (Santa Clara) À partir de 140 $ Billets N° 2 Arabie saoudite - Cap-Vert (26 juin) NRG Stadium (Houston) À partir de 163 $. Billets N° 3 Autriche vs Jordanie (16 juin) Levi’s Stadium (Santa Clara) À partir de 177 $. Billets N° 4 Jordanie - Algérie (22 juin) Levi’s Stadium (Santa Clara) À partir de 182 $. Billets N° 5 Autriche - Algérie (27 juin) Arrowhead Stadium (Kansas City) À partir de 192 $. Billets N° 6 Ouzbékistan - RD Congo (23 juin) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) À partir de 196 $. Billets N° 7 Bosnie-Herzégovine - Qatar (24 juin) Lumen Field (Seattle) À partir de 213 $. Billets N° 8 Côte d’Ivoire vs Curaçao (25 juin) Lincoln Financial Field (Philadelphie) À partir de 225 $. Billets N° 9 République tchèque - Afrique du Sud (18 juin) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) À partir de 226 $. Billets N° 10 Égypte vs Iran (26 juin) Lumen Field (Seattle) 250 $+ Billets

À noter : les tarifs varient fréquemment en raison de la tarification dynamique et de la demande sur le marché de la revente. Ce classement reflète les prix publics les plus élevés au moment de la rédaction et pourrait évoluer à mesure que le tournoi approche.

Quelles sont les équipes les moins chères à suivre lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les prix moyens des billets pour les matchs de la Coupe du monde varient actuellement considérablement d'une équipe à l'autre.

Cette disparité s’explique par plusieurs facteurs : la prime accordée au pays hôte, la tarification basée sur le marché et le lieu de la rencontre.

Les équipes suivantes figurent à deux reprises dans le top 10 des rencontres aux billets les moins onéreux :

Pays-Bas

Bien qu’ils aient déjà atteint trois fois la finale de la compétition, les Néerlandais proposent des places à des tarifs inattendus.

Les rencontres des Néerlandais contre le Japon, la Tunisie et une sélection européenne encore inconnue (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie) se disputeront dans de vastes stades américains, ce qui contribue à maintenir des tarifs abordables.

Par ailleurs, ces affiches ne font pas la une des journaux, contrairement à d’autres rencontres de groupe. À titre d’exemple, la présence de Lionel Messi (Argentine) ou de Cristiano Ronaldo (Portugal), qui disputent probablement leur dernière Coupe du monde, fait s’envoler les tarifs.

Date Calendrier Lieu Prix moyen Billets Dimanche 14 juin Pays-Bas - Japon (15 h CT) AT&T Stadium (Arlington) 295 $ Billets Samedi 20 juin Pays-Bas - Suède (12 h CT) NRG Stadium (Houston) 320 $ Billets Jeudi 25 juin Tunisie vs Pays-Bas (18 h, heure centrale) Stade Arrowhead (Kansas City) À partir de 280 $. Billets

Algérie

L’Algérie, qui pourrait disputer cet été sa cinquième Coupe du monde, n’a plus franchi le premier tour depuis 2014. Le prix moyen des places s’établit autour de 300 $.

Les Fennecs entameront leur parcours face à l’Argentine, championne du monde en titre, à l’Arrowhead Stadium, et la demande de places est déjà très élevée pour ce match, comme pour toutes les rencontres de Messi et sa bande.

La demande chute ensuite pour les rencontres face à la Jordanie et l’Autriche, à Santa Clara puis à Kansas City.

Les fans des « Guerriers du désert » qui n’ont pas pu se procurer de places pour l’ouverture auront donc une meilleure chance de soutenir leur équipe à moindre coût.

Date Calendrier Lieu Prix moyen Billets Mardi 16 juin Argentine vs Algérie (20 h CT) Arrowhead Stadium (Kansas City) 360 $ Billets Lundi 22 juin Jordanie vs Algérie (20 h, heure du Pacifique) Levi’s Stadium (Santa Clara) À partir de 220 $. Billets Samedi 27 juin Algérie - Autriche (21 h, HE) Arrowhead Stadium (Kansas City) 240 $ Billets

Cape-Vert À noter que le prix moyen des billets pour la Coupe du monde reste modéré pour plusieurs autres sélections, dont :

Cap-Vert

Tunisie

L’Arabie saoudite

Curaçao

L’Égypte

Nouvelle-Zélande

Quels sont les tarifs pour la Coupe du monde 2026 ?

Les tarifs varient considérablement.

La FIFA a annoncé un système de tarification dynamique : les premiers matchs de la phase de groupes débuteront à 60 $, mais le prix des places pourrait grimper jusqu’à 6 730 $ pour la finale. Les tarifs sont susceptibles d’évoluer au fil des différentes phases de vente.

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $

Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde 2026

Les principales loteries officielles – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage aléatoire de seconde chance – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez savoir :

La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est ouverte depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les fans peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site.

Reste-t-il des places pour le Mondial 2026 ?

Pour revendre ou échanger vos billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en toute sécurité, utilisez la plateforme officielle de revente et d’échange de la FIFA. Lancée en octobre, elle est accessible via FIFA.com/tickets.

La plateforme de revente est ouverte aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme d’échange (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents mexicains.

Attention toutefois : l’offre y est souvent limitée et les places sont mises en ligne de façon ponctuelle, surtout à l’approche des matchs. Pour maximiser leurs chances, les acheteurs doivent donc consulter régulièrement la plateforme, être prêts à réagir vite et avoir leurs coordonnées de paiement à jour.

Des plateformes de revente telles que StubHub proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Où se dérouleront les rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Annoncées en juin 2022, ces seize villes – deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis – accueilleront les rencontres dans les stades suivants :