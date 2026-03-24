Les billets les moins chers pour la Coupe du monde 2026 : Pays-Bas, Algérie, phase de groupes et plus encore

Nous comptons désormais les semaines, et non plus les mois, avant le coup d'envoi officiel de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Sans surprise, la demande de billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 est très forte, en particulier pour certaines rencontres, notamment celles où les pays hôtes sont en lice. Cependant, des places seront disponibles pour certains matchs, notamment pendant la phase de groupes, et pourraient être un peu plus faciles à obtenir.

Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, y compris où trouver les billets les moins chers.

Classement : quels sont les billets les moins chers pour la Coupe du monde 2026 à l'heure actuelle ?

D'après les annonces de revente actuelles, les premières estimations de prix de la FIFA et les tarifs les plus bas disponibles au public, voici les billets pour la Coupe du monde 2026 les moins chers actuellement sur le marché.

Les prix sont susceptibles de varier en raison de la tarification dynamique et de l'évolution de la demande.

Classement Match (Date) Lieu Fourchette de prix estimée Billets N° 1 Tunisie vs Japon (20 juin) Estadio BBVA (Guadalupe) 161 $+ Billets N° 2 Afrique du Sud vs Corée du Sud (24 juin) Stade BBVA (Guadalupe) 188 $+ Billets #3 Jordanie vs Algérie (22 juin) Levi's Stadium (Santa Clara) 234 $+ Billets N° 4 Algérie vs Autriche (27 juin) Arrowhead Stadium (Kansas City) 256 $+ Billets N° 5 Maroc vs Haïti (24 juin) Stade Mercedes-Benz (Atlanta) 271 $+ Billets #6 Égypte vs Iran (26 juin) Lumen Field (Seattle) 299 $+ Billets #7 Tunisie vs Pays-Bas (25 juin) Arrowhead Stadium (Kansas City) 359 $ et plus Billets N° 8 Pays-Bas vs Vainqueur du barrage B de l'UEFA (20 juin) NRG Stadium (Houston) 370 $+ Billets #9 Australie vs Vainqueur du barrage C de l'UEFA (13 juin) BC Place (Vancouver) 394 $+ Billets #10 Norvège vs Sénégal (22 juin) MetLife Stadium (East Rutherford) 408 $+ Billets

Remarque : les prix des billets varient régulièrement en raison de la tarification dynamique et de la demande sur le marché de la revente. Le classement reflète les prix publics les plus élevés au moment de la rédaction de cet article et est susceptible de changer à l'approche du tournoi.

Quelles sont les équipes les moins chères à suivre lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les prix moyens des billets pour les matchs de la Coupe du monde varient actuellement considérablement d'une équipe à l'autre.

La différence entre les billets les moins chers et les plus chers s'explique par plusieurs facteurs, notamment la prime accordée au pays hôte, la tarification basée sur le marché et le lieu du match.

Les équipes suivantes apparaissent deux fois dans le top 10 des matchs aux billets les moins chers :

Pays-Bas

On pourrait s'attendre à payer le prix fort pour voir l'une des grandes équipes européennes en action lors de la Coupe du monde, mais ce n'est pas le cas partout. Bien qu'ils aient terminé trois fois finalistes du tournoi par le passé, les billets pour les matchs des Pays-Bas cet été sont étonnamment bon marché.

Les matchs des Pays-Bas contre le Japon, la Tunisie et une nation européenne encore inconnue (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie) sont programmés dans des stades de grande capacité aux États-Unis, ce qui contribue à maintenir les prix bas et plus compétitifs. Sur le papier, leurs rencontres ne font pas non plus la une des journaux, contrairement à certains autres matchs de groupe. Par exemple, le fait que certains matchs mettront en scène Lionel Messi (Argentine) ou Cristiano Ronaldo (Portugal), qui disputent leur dernière Coupe du monde, fera grimper les prix.

Algérie

L'Algérie participera peut-être à sa cinquième Coupe du monde cet été, mais elle n'a plus atteint la phase finale depuis 2014. Elle débutera contre l'Argentine, championne du monde en titre, à l'Arrowhead Stadium, et la demande de billets est forte, comme pour toutes les rencontres impliquant Messi & Co.

Cependant, après ce match, la demande de billets pour les rencontres de l'Algérie en Coupe du monde diminue, puisque l'équipe affrontera respectivement la Jordanie et l'Autriche à Santa Clara et à Kansas City. Pour les supporters des « Guerriers du désert » qui n'ont pas pu se procurer de billets pour le match d'ouverture, cela leur offre une meilleure occasion de voir leur équipe en action à moindre coût.

Parmi les autres équipes dont le prix moyen des billets pour la Coupe du monde est le plus bas, on trouve le Cap-Vert, la Tunisie, l'Arabie saoudite, Curaçao, l'Égypte et la Nouvelle-Zélande.

Quels sont les prix pour la Coupe du monde 2026 ?

Lorsque vous cherchez à acheter des billets pour la Coupe du monde, vous devez vous attendre à une grande variation des prix.

La FIFA a précédemment annoncé qu'avec la mise en place d'une tarification dynamique, bien que les billets soient proposés à partir de 60 $ pour certains des premiers matchs de la phase de groupes, leur prix pourrait grimper jusqu'à 6 730 $ pour la finale. Les prix sont susceptibles de fluctuer tout au long des différentes phases de mise en vente des billets.

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ - 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 $ - 3 295 $ Finale 2 030 $ - 7 875 $

Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde 2026

Les supporters ont déjà eu plusieurs occasions d'acheter des billets officiels pour la Coupe du monde et pourront le faire à nouveau, via le site de la FIFA, d'ici le coup d'envoi en juin.

Bien que plusieurs phases de vente aient déjà eu lieu, telles que le « tirage au sort anticipé » (octobre) et le « tirage au sort aléatoire » (décembre/janvier), une « phase de vente de dernière minute » sera également organisée à l'approche du tournoi (début avril).

Au cours de cette quatrième et dernière phase de vente officielle, les billets restants seront mis en vente selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». La FIFA n'a pas précisé combien de billets seront mis en vente ni pour quels matchs, mais il faut s'attendre à une disponibilité limitée et à des ruptures de stock rapides.

Pour acheter des billets, vous devez vous rendre sur le portail officiel de billetterie de la FIFA et créer un compte. Vous pourrez ensuite vous connecter à votre compte FIFA et vérifier la disponibilité des billets.

Peut-on se procurer des billets de revente pour la Coupe du monde 2026 ?

Si vous recherchez un moyen sécurisé de revendre ou d'échanger vos billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, la plateforme de revente et d'échange de la FIFA est le canal officiel pour le faire. La plateforme a ouvert en octobre et est accessible via FIFA.com/tickets.

La plateforme de revente de la FIFA est accessible aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme d'échange de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) est destinée aux résidents du Mexique.

Un point important pour les acheteurs sur le marché de la revente : l'offre peut être très limitée, et les billets peuvent apparaître de manière sporadique, souvent à l'approche des jours de match. Les supporters qui souhaitent obtenir des billets de revente doivent consulter la plateforme fréquemment, agir rapidement lorsque des billets apparaissent et avoir leurs informations de paiement prêtes à l'avance.

Les plateformes de revente, telles que StubHub, proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026, dans 16 villes hôtes au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

104 matchs seront disputés sur 34 jours à travers l'Amérique du Nord. Pour la première fois, le tournoi réunira 48 équipes et sera organisé conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphie, San Francisco et Seattle

Comment obtenir des billets d'hospitalité pour la Coupe du monde 2026

Vous pouvez profiter pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des forfaits d'hospitalité complets comprenant des billets premium, des repas et des boissons, et bien plus encore, disponibles dans les trois pays hôtes. Les forfaits sont disponibles comme suit :

Match unique

Phase de groupes : 1 match de n'importe quelle équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale/Huitièmes de finale/Match pour la troisième place : 1 match au choix

Options d'hospitalité : Salon au bord du terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA

À partir de 1 400 $ US / par personne

Série de sites

Assistez à tous les matchs dans la salle de votre choix.

Comprend 4 à 9 matchs, selon le site

Tous les jours de match et toutes les phases sont éligibles

Options d'hospitalité : Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

À partir de 8 275 $ US / par personne

Suivez mon équipe

Venez voir votre équipe en action lors de tous les matchs de la phase préliminaire, quel que soit le lieu.

Les 3 matchs de la phase de groupes et 1 match des 16es de finale

Tous les jours de match et tous les lieux sont éligibles

L'option « Suivez mon équipe » n'est pas disponible pour le moment pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis)

Options d'accueil : Pavillon de la FIFA

À partir de 6 750 $ US par personne

Des suites privées et l'accès Platinum sont également disponibles pour les groupes d'entreprises ou VIP à la recherche des options les plus exclusives.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été annoncées (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Découvrez ci-dessous les villes et les stades qui serviront de sites :