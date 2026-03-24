Nous comptons désormais les semaines, et non plus les mois, avant le coup d’envoi officiel de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Sans surprise, la demande de billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 est très forte, en particulier pour certaines affiches, notamment celles impliquant les pays hôtes. Toutefois, des places resteront disponibles pour plusieurs rencontres, surtout durant la phase de groupes, et pourraient s’avérer un peu plus faciles à obtenir.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, y compris les meilleures adresses pour dénicher les places les moins chères.

Classement : quels sont actuellement les billets les moins chers pour la Coupe du monde 2026 ?

D’après les offres de revente actuelles, les premières estimations de la FIFA et les prix publics les plus bas, voici les places les moins chères actuellement disponibles sur le marché.

Les tarifs peuvent évoluer en raison de la tarification dynamique et de la demande.

Classement Match (Date) Lieu Fourchette de prix estimée Billets N° 1 Tunisie - Japon (20 juin) Estadio BBVA (Guadalupe) À partir de 161 $ Billets N° 2 Afrique du Sud - Corée du Sud (24 juin) Stade BBVA (Guadalupe) À partir de 188 $. Billets #3 Jordanie - Algérie (22 juin) Levi’s Stadium (Santa Clara) À partir de 234 $. Billets N° 4 Algérie - Autriche (27 juin) Arrowhead Stadium (Kansas City) À partir de 256 $. Billets N° 5 Maroc vs Haïti (24 juin) Stade Mercedes-Benz (Atlanta) À partir de 271 $. Billets #6 Égypte vs Iran (26 juin) Lumen Field (Seattle) À partir de 299 $. Billets #7 Tunisie vs Pays-Bas (25 juin) Arrowhead Stadium (Kansas City) À partir de 359 $. Billets N° 8 Pays-Bas vs Vainqueur du barrage B de l'UEFA (20 juin) NRG Stadium (Houston) À partir de 370 $ Billets #9 Australie – Vainqueur du barrage C de l’UEFA (13 juin) BC Place (Vancouver) À partir de 394 $. Billets #10 Norvège - Sénégal (22 juin) Stade MetLife (East Rutherford) 408 $+ Billets

À noter : les prix des billets fluctuent en permanence en raison de la tarification dynamique et de la demande sur le marché de la revente. Ce classement indique les tarifs publics les plus élevés au moment de la rédaction et peut évoluer à mesure que le tournoi approche.

Quelles sont les équipes les moins chères à suivre lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les prix moyens des billets pour les matchs de la Coupe du monde varient actuellement considérablement d’une équipe à l’autre.

Cette disparité s’explique par plusieurs facteurs : la prime accordée au pays hôte, la tarification basée sur le marché et le lieu de la rencontre.

Les nations suivantes figurent même deux fois dans le top 10 des rencontres les moins onéreuses :

Pays-Bas

Contrairement aux attentes, assister à la rencontre d’une grande nation européenne n’oblige pas toujours à débourser une somme importante. Finalistes malheureux à trois reprises dans l’histoire de la compétition, les Néerlandais proposent pourtant des places à des tarifs très abordables pour leur campagne estivale.

Les rencontres des Néerlandais contre le Japon, la Tunisie et une sélection européenne encore inconnue (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie) se disputeront dans de vastes stades américains, ce qui contribue à maintenir des tarifs abordables. Enfin, ces affiches ne font pas partie des chocs les plus médiatisés de la phase de groupes. À l’inverse, la présence de stars comme Lionel Messi (Argentine) ou Cristiano Ronaldo (Portugal), qui disputent probablement leur dernière Coupe du monde, fait s’envoler les tarifs.

Algérie

L’Algérie, qui pourrait disputer cet été sa cinquième Coupe du monde, n’a plus franchi le premier tour depuis 2014. Les Fennecs entameront leur parcours face à l’Argentine, championne du monde en titre, à l’Arrowhead Stadium, et la demande de places est déjà très élevée pour tous les matchs de Messi et sa bande.

Cependant, après cette rencontre, la demande de billets pour les matchs de l’Algérie en Coupe du monde fléchit, l’équipe devant successivement affronter la Jordanie à Santa Clara puis l’Autriche à Kansas City. Les supporters des « Guerriers du désert » qui n’avaient pas pu se procurer de places pour l’ouverture disposent donc d’une occasion plus favorable de voir leur équipe en action à un coût réduit.

Même constat pour le Cap-Vert, la Tunisie, l’Arabie saoudite, Curaçao, l’Égypte et la Nouvelle-Zélande, dont les rencontres affichent également des prix moyens parmi les plus bas de la Coupe du monde.

Quels sont les tarifs appliqués pour la Coupe du monde 2026 ?

Les tarifs varient considérablement selon les rencontres.

La FIFA a annoncé un système de tarification dynamique : les premiers matchs de la phase de groupes démarrent à 60 $, mais le prix peut grimper jusqu’à 6 730 $ pour la finale. Les tarifs sont susceptibles d’évoluer au fil des différentes phases de vente.

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $

Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde 2026

Les supporters ont déjà eu plusieurs occasions d’acheter des billets officiels pour la Coupe du monde et pourront le faire à nouveau, via le site de la FIFA, jusqu’au coup d’envoi en juin.

Plusieurs phases de vente ont déjà eu lieu, comme le « tirage au sort anticipé » en octobre et le « tirage au sort aléatoire » en décembre/janvier. Une « phase de vente de dernière minute » sera également proposée début avril, juste avant le coup d’envoi.

Lors de cette quatrième et dernière phase de vente officielle, les billets restants seront proposés selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». La FIFA n’a pas indiqué le nombre de places ni les matchs concernés, mais la disponibilité devrait être faible et les stocks risquent de s’épuiser rapidement.

Pour acheter des places, connectez-vous au portail officiel de billetterie de la FIFA et créez un compte ; vous pourrez ensuite vous identifier et consulter la disponibilité en temps réel.

Des billets de revente pour la Coupe du monde 2026 existent-ils ?

Pour revendre ou échanger vos places de manière sécurisée, utilisez la plateforme officielle de revente et d’échange de la FIFA, accessible depuis octobre via FIFA.com/tickets.

La plateforme de revente est ouverte aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme d’échange (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents mexicains.

Attention, l’offre y est souvent très limitée : les places sont rares et peuvent réapparaître de façon ponctuelle, surtout juste avant les matchs. Pour maximiser vos chances, connectez-vous régulièrement, soyez prêt à valider votre panier aussitôt et gardez vos moyens de paiement à portée de main.

Des plateformes de revente telles que StubHub proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026

Assurez-vous une expérience premium grâce aux forfaits hospitalité officiels, incluant des billets de catégorie supérieure, des prestations restauration et bien d’autres avantages, dans les trois pays organisateurs. Ces offres sont déclinées comme suit :

Match unique

Phase de groupes : 1 match d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, huitièmes de finale ou match pour la troisième place : 1 rencontre au choix

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de sites

Assistez à tous les matchs dans la salle de votre choix.

Chaque site propose de 4 à 9 rencontres.

Tous les jours de match et toutes les phases de la compétition sont concernés.

Hospitalité au choix : Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club ou FIFA Pavilion.

À partir de 8 275 $US par personne.

Suivez mon équipe

Suivez votre équipe lors de tous ses matchs de la phase de groupes, où qu’ils se jouent.

Les trois rencontres de la phase de groupes et un match des huitièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas disponible pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux entreprises ou aux VIP en quête d’une expérience premium.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Retrouvez ci-dessous la liste des villes et des stades qui accueilleront la compétition :