L’action est officiellement lancée en Amérique du Nord alors que la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 offre un suspense maximal à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Sans surprise, la demande de billets a atteint des niveaux sans précédent, en particulier pour les affiches premium et les matches des pays hôtes.

Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, y compris où vous pouvez encore trouver les billets restants les moins chers sur le marché.

Trouver des billets d’entrée à prix abordable permet aux supporters les plus passionnés d’assister en direct à un moment d’histoire du football international sans trop mettre à contribution leur portefeuille. Pour les supporters qui gèrent leur stratégie de tournoi à distance, profiter des offres de bienvenue apporte une flexibilité supplémentaire en matière de paris. Découvrez comment obtenir des avantages de compte haut de gamme en appliquant le code promo officiel 1xbet lors de l’inscription.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde à l’heure actuelle ?

Sur la base des annonces actuelles sur le marché de la revente, des premières estimations tarifaires de la FIFA et des prix les plus bas publiquement disponibles, voici les billets les moins chers actuellement sur le marché pour la Coupe du monde 2026.

Les prix sont susceptibles d’évoluer en raison de la tarification dynamique et de la demande en cours.

Remarque : les prix des billets fluctuent régulièrement en raison de la tarification dynamique et de la demande sur le marché de la revente. Le classement reflète les prix les plus élevés mentionnés publiquement au moment de la rédaction et peut évoluer à l’approche du tournoi.

Quelle est la grille tarifaire de la Coupe du monde 2026 ?

Si vous cherchez à acheter des billets pour la Coupe du monde, vous devez vous préparer à une forte variation des prix.

La FIFA a précédemment annoncé qu’avec la tarification dynamique en place, si les billets démarraient à seulement 60 $ pour certains des premiers matches de la phase de groupes, ils pourraient grimper jusqu’à 6 730 $ pour la finale. Les prix devraient fluctuer tout au long des différentes phases de mise en vente/libération des billets.

Phase Fourchette de prix des billets Prix moyens sur le marché de la revente Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ 150 $ - 850 $ Phase de groupes (matches des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ - 2 735 $ 400 $ - 3 200 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ 250 $ - 1 100 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ 380 $ - 1 600 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ 650 $ - 2 900 $ Demi-finales 420 $ - 3 295 $ 1 100 $ - 5 200 $ Finale 2 030 $ - 7 875 $ 4 200 $ - 14 500 $+

Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde 2026

À ce jour, les principales loteries officielles pour les billets de la Coupe du monde, y compris la Visa Presale, l’Early Ticket Draw et le Random Selection Draw post-tirage, sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité sur le marché primaire est désormais à son niveau le plus bas de tous les temps.

Voici ce qu’il faut savoir en un coup d’œil :

La phase de vente de dernière minute est actuellement en cours, après son lancement le 1er avril. Contrairement aux phases précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie. Les billets sont vendus selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

est actuellement en cours, après son lancement le 1er avril. Contrairement aux phases précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie. Les billets sont vendus selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA. Le marché officiel de revente de la FIFA est également ouvert. Cette plateforme est désormais la principale destination autorisée pour les supporters souhaitant acheter et vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.

est également ouvert. Cette plateforme est désormais la principale destination autorisée pour les supporters souhaitant acheter et vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi. Autrement, les supporters peuvent se tourner vers des marchés secondaires comme StubHub pour trouver des billets de dernière minute. N’oubliez pas de vérifier les conditions générales de tout site secondaire pour les billets que vous achetez.

Pouvez-vous obtenir des billets de revente pour la Coupe du monde 2026 ?

Si vous cherchez un moyen sûr de revendre/échanger vos billets pour la Coupe du monde 26 de la FIFA, le FIFA Resale/Exchange Marketplace est le canal officiel pour le faire. Le Marketplace a ouvert en octobre et est accessible via FIFA.com/tickets.

Le FIFA Resale Marketplace est disponible pour les résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que le FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) est destiné aux résidents du Mexique.

Un point clé pour les acheteurs sur le marché de la revente : la disponibilité peut être très limitée, et les billets peuvent apparaître de façon sporadique, souvent à l’approche des jours de match. Les supporters qui espèrent obtenir des billets en revente doivent consulter fréquemment la plateforme, agir rapidement lorsque des billets apparaissent et avoir leurs informations de paiement prêtes à l’avance.

Les marchés secondaires, comme StubHub, proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Quand aura lieu la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

La Coupe du monde 2026 de la FIFA se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026, dans 16 villes hôtes au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

104 matches seront disputés sur 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, le tournoi réunira 48 équipes et sera coorganisé par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde 2026 de la FIFA sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphie, San Francisco et Seattle

Quels sont les stades de la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 de la FIFA ont été annoncées, avec deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Découvrez ci-dessous les villes et les stades qui serviront de sites :