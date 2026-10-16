Le club d'Al Ahli a récupéré son gardien sénégalais Édouard Mendy, à quelques jours du match contre Al Feiha en Roshn Saudi League.

Al Ahli se déplacera chez Al Feiha, lundi prochain, au stade de la cité sportive d'Al Majma'ah, lors de la dixième journée de la Roshn League.

À 72 heures de la rencontre, le journaliste saoudien Mishal Al Otaibi a annoncé que Mendy était apte à disputer le match face à Al Feiha, puisqu'il a pris part aux entraînements collectifs après s'être remis de la blessure dont il a souffert au cours de la période écoulée.

Le gardien sénégalais avait manqué les deux rencontres d'Al Ahli face à Al Fateh, lors de la huitième journée de la Roshn League, et contre Al Wasl des Émirats arabes unis, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite.

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Mendy devait également manquer le Clasico face au rival traditionnel Al Nassr, prévu hier jeudi, avant que celui-ci ne soit reporté au mois de mars prochain.

À noter que le joueur de 34 ans a disputé 9 matches avec Al Ahli depuis le début de la saison en cours, encaissant 13 buts, et n'a gardé sa cage inviolée que lors de 3 rencontres.