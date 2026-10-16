Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Les bénéfices du report du Clasico : Al Ahli récupère Mendy avant le choc face à Al Feiha

Édouard Mendy
Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Saudi Pro League
Sénégal
Arabie saoudite

Le gardien sénégalais a manqué les deux derniers matches pour blessure

Le club d'Al Ahli a récupéré son gardien sénégalais Édouard Mendy, à quelques jours du match contre Al Feiha en Roshn Saudi League.

Al Ahli se déplacera chez Al Feiha, lundi prochain, au stade de la cité sportive d'Al Majma'ah, lors de la dixième journée de la Roshn League.

À 72 heures de la rencontre, le journaliste saoudien Mishal Al Otaibi a annoncé que Mendy était apte à disputer le match face à Al Feiha, puisqu'il a pris part aux entraînements collectifs après s'être remis de la blessure dont il a souffert au cours de la période écoulée.

Le gardien sénégalais avait manqué les deux rencontres d'Al Ahli face à Al Fateh, lors de la huitième journée de la Roshn League, et contre Al Wasl des Émirats arabes unis, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite.

Mendy devait également manquer le Clasico face au rival traditionnel Al Nassr, prévu hier jeudi, avant que celui-ci ne soit reporté au mois de mars prochain.

À noter que le joueur de 34 ans a disputé 9 matches avec Al Ahli depuis le début de la saison en cours, encaissant 13 buts, et n'a gardé sa cage inviolée que lors de 3 rencontres.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google