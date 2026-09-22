« Entre-temps, les Anglais ont eux aussi compris qu’il semble s’agir d’un énorme malentendu, ce qui s’est passé entre Liverpool et Wirtz », a déclaré Hamann mardi. « Si cela continue comme ça à Liverpool, je peux imaginer qu’à un moment donné, on tire le signal d’alarme. »

Wirtz est arrivé à Anfield Road à l’été 2025 en provenance du Bayer Leverkusen, pour l’indemnité de transfert alors record de 125 millions d’euros. Sur place, le milieu offensif a toutefois déçu les grandes attentes dans un contexte général agité. Même lors de la nouvelle saison, le technicien de haut niveau ne brille que rarement (une passe décisive en six matches), ce qui lui vaut des critiques de plus en plus nombreuses.

Hamann se montre lui aussi critique dans son jugement. Il voit « un joueur qui a coûté très cher et qui a mal joué l’an dernier, et qui a de nouveau mal commencé cette année ». D’un joueur de la catégorie de prix de Wirtz, on attend justement « que tu fasses la différence dans le dernier tiers. Il le fait beaucoup trop rarement. L’an dernier, il l’a peut-être fait dans une poignée de matches, et cette année pas encore du tout ».

Hamann, qui a joué à Liverpool de 1999 à 2006 et a remporté avec le club historique notamment la Ligue des champions ainsi que la Coupe de l’UEFA, se montre sceptique quant à la capacité de Wirtz à renverser encore la situation : « Beaucoup ont dit : “Donnez-lui du temps.” Mais il a déjà eu un an. Qu’il lui faille deux ou trois mois, parce que le football est différent, pas de problème. Mais il en est maintenant à sa deuxième saison, il n’est jusqu’ici pas devenu meilleur et c’est pourquoi j’ai un peu de mal à imaginer pourquoi cela devrait s’améliorer maintenant après 14 ou 15 mois. »

En tout cas, la protection habituellement accordée aux jeunes joueurs, si tant est qu’elle ait existé pour Wirtz sur l’île, il n’en bénéficie plus. Hamann a rappelé la situation particulière à Liverpool il y a un peu plus d’un an : « Quand il est arrivé, il y a eu peu avant le décès de Diogo Jota. Cela veut dire qu’il y avait aussi des circonstances très malheureuses autour de son arrivée là-bas. On ne sait jamais tout cela à l’avance. Mais dans l’ensemble, il faut dire que sur ces 15 mois, c’était tout simplement trop peu. Comme je l’ai dit : à Liverpool, les voix se font maintenant plus fortes pour dire que si cela continue comme ça, il faudra trouver une solution. »

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Combien de temps Florian Wirtz est-il encore sous contrat avec le FC Liverpool ?

Hamann sait aussi à quoi pourrait ressembler une telle solution : « Le Bayern le voulait déjà une fois... S’ils ont l’argent et s’ils le veulent encore, qui sait ! »

Le Rekordmeister allemand s’était lui aussi activement intéressé à Wirtz au printemps 2025, mais celui-ci a choisi un transfert à Liverpool. Il y est sous contrat jusqu’en 2030.