Si l'équipe de France a assuré son billet pour la prochaine Coupe du monde au Qatar en 2022 avec son large succès contre le Kazakhztan samedi soir au Parc des Princes, ce n'est pas le cas de tous les cadors européens. Certains comme le Portugal où encore l'Italie, les deux derniers champions d'Europe en titre, devront passer par la case barrage. Mais contrairement à ce qui se faisait auparavant, le déroulement des barrages a changé et ne se dispute plus sous la forme d'un simple match aller-retour suite à un tirage au sort.

En Europe, 55 équipes s'affrontent dans la phase de qualification pour Qatar 2022, mais seules 13 se qualifieront pour le tournoi organisé par la FIFA tous les quatre ans. Ces 55 équipes sont réparties en cinq groupes de cinq pays et cinq groupes de six pays, soit un total de dix groupes. Les 10 pays qui termineront premiers de leur groupe respectif se qualifieront directement pour la Coupe du monde au Qatar, mais les deuxièmes se retrouveront en barrages.

Comment cela fonctionne et combien d'équipes le disputent ?

L'UEFA a modifié le format habituel des barrages. Désormais, les équipes qualifiées ne disputeront pas de barrage pour accéder à la Coupe du monde, mais se retrouveront dans un final four dont les trois équipes gagnantes seront qualifiées pour la Coupe du monde. Les 12 équipes disputeront six demi-finales et trois finales sur un match sec. Les hôtes des demi-finales seront les six équipes les plus performantes de la phase de groupe, tandis que les hôtes des finales seront déterminés par tirage au sort. Trois équipes se qualifieront à partir de ces Play-Offs.

Quand les barrages auront-ils lieu ?

Les demi-finales des Play-Offs seront jouées les 24-25 mars 2022 et les finales les 28-29 mars 2022.

Quelles équipes sont en barrages ?

Jusqu'à présent, dix équipes ont obtenu leur place en barrages après avoir échoué à se qualifier directement pour le tournoi.