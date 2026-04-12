Les aveux douloureux de Rossinière après la défaite face à Manchester City

Liam Rossineur, l’entraîneur de Chelsea, a analysé les causes de la lourde défaite (0-3) concédée par son équipe face à Manchester City dimanche soir à Stamford Bridge, lors de la 32^e journée de Premier League.

Les Blues restent bloqués à 48 points, à la sixième place après 32 journées, et poursuivent leurs performances irrégulières cette saison. De son côté, Manchester City porte son total à 64 points en 31 matchs, réduisant l’écart à six unités avec le leader Arsenal, qui compte 70 points en 32 rencontres.

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« Nous n’avons pas été assez efficaces et nous n’avons pas bien démarré le match, surtout en deuxième mi-temps », a déclaré Rosiner après la rencontre. « Nous avions des occasions de dégager le ballon de la surface de réparation, mais Manchester City a imposé sa domination sur notre moitié de terrain pendant les cinq premières minutes, puis nous avons encaissé le but. »

Il a poursuivi : « Ce scénario s’est répété au cours du mois dernier en ce qui concerne la manière de gérer les revers. Quand on affronte des équipes fortes, il faut rester soudés dans les minutes qui suivent… La deuxième mi-temps a été très difficile, et il y avait un manque de confiance évident. Nous devons nous améliorer car nous traversons une période compliquée en ce moment. »

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Il a ajouté : « Nous affrontions une équipe au sommet de son art et candidate au titre, mais nous devons gagner ce genre de matchs, et c’est pour cela que je suis ici… Nos erreurs changent la donne, donc nous devons mieux gérer ces moments si nous voulons l’emporter. »

Il a conclu en déclarant : « Cela n'excuse pas notre performance en deuxième mi-temps, mais si l'occasion de Mark Cucurella avait été convertie, cela aurait remonté le moral. Nous devons toutefois nous montrer plus solides face aux revers. Même lorsque nous sommes menés au score, nous devons rester dans le match, et c'est ce qui me déçoit le plus. »