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Vinicius Junior, star du Real Madrid et de la sélection brésilienne, a lui-même ouvert la porte aux critiques après un aveu retentissant sur sa condition physique et ses habitudes en dehors des terrains. Ses confessions tombent à un moment délicat pour l'ailier du Real Madrid, confronté à une concurrence croissante pour sa place de titulaire, ce qui a donné d'autant plus d'écho à ses propos, en particulier dans les milieux madrilènes.

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La star brésilienne s'était exprimée devant les médias lundi, avant le match de sa sélection face à Singapour, reconnaissant ne pas avoir entretenu sa condition physique pendant ses vacances d'été et ne pas avoir respecté son régime alimentaire comme il se doit. Ces déclarations ont suscité des réactions indignées. Le journaliste espagnol Tomás Roncero a figuré parmi les plus virulents à l'égard des propos de Vinicius : il n'a pas caché son mécontentement face aux aveux du joueur lors de son passage dans l'émission « El Chiringuito », estimant que ces révélations n'étaient compatibles ni avec les exigences du professionnalisme dans un club de la stature du Real Madrid, ni avec le statut qu'occupe l'attaquant brésilien au sein de l'équipe.

« C'est inacceptable », a lancé Roncero d'un ton sec, avant d'ajouter, plus durement encore : « C'est le comportement d'un joueur qui manque cruellement de professionnalisme », selon des propos rapportés par le site El Desmarque.

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Le journaliste espagnol ne reprochait pas au joueur d'avoir reconnu ses erreurs en soi, saluant même sa franchise. Mais à ses yeux, admettre des comportements ayant pesé sur la préparation de la saison n'exonère pas le joueur de sa responsabilité, d'autant que la compétition au plus haut niveau exige un engagement constant, qui ne se limite pas aux entraînements et aux matchs officiels.

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La critique de Roncero n'a pas été un cas isolé sur le plateau. Maria Trisak a assuré que le joueur était arrivé « en surpoids » avant le début de la préparation estivale en août, tandis que Cristóbal Soria a qualifié cet aveu de « très grave ». Le présentateur de l'émission, Pedrerol, avait d'ailleurs ouvert l'émission en pointant du doigt l'attaquant brésilien.

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Ces critiques interpellent d'autant plus que le débat sur le comportement de Vinicius est alimenté par des journalistes très attachés au Real Madrid.

Vinicius semble pourtant convaincu de pouvoir retrouver son niveau. Lors de sa conférence de presse controversée, il a déclaré : « La saison dernière, je n'avais marqué que 5 buts jusqu'en décembre, puis j'ai terminé la saison avec plus de 20 buts. » Mais cette fois, le défi sera plus grand à son retour de suspension : il devra reconquérir une place de titulaire dans le onze de Mourinho et passer devant Yan Diomandé en particulier, auteur de prestations éblouissantes en son absence et devenu incontournable dans le dispositif offensif du Real Madrid.

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