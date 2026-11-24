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Les autorités turques ont révélé la véritable nature de l'animal soupçonné d'être un lion, aperçu dans la périphérie d'Istanbul avant le choc entre Galatasaray et Aston Villa en Ligue des champions : il ne s'agit pas d'un lion, ni même d'un grand félin.

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Selon le quotidien espagnol Marca, ce rebondissement est intervenu dans l'étrange affaire qui a accompagné la préparation du match entre Galatasaray et Aston Villa : après l'examen de nouveaux enregistrements filmés sous différents angles, le gouvernorat d'Istanbul a annoncé que l'animal à l'origine de l'inquiétude n'était pas un lion.

L'alerte a été déclenchée le dimanche 22 novembre, lorsque des signalements ont fait état d'un animal ressemblant à un lion dans une zone boisée du district de Sarıyer.

Les premières images captées par des caméras de surveillance ont donné lieu à d'importantes opérations de recherche, tandis que des informations évoquant la présence d'une lionne en liberté dans le secteur se sont répandues.

L'affaire a pris une dimension footballistique, puisqu'elle a coïncidé avec la venue d'Aston Villa pour affronter Galatasaray. Mais la dernière mise à jour des autorités a changé la donne par rapport à l'alerte lancée au départ.

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Les recherches n'ont permis de trouver aucune preuve tangible de la présence d'un lion, et l'analyse des nouveaux enregistrements a permis d'exclure que l'animal filmé appartienne à la famille des grands félins.

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La gendarmerie, des équipes de secours, des spécialistes de la protection de la nature et des vétérinaires ont pris part aux recherches.

Les équipes ont utilisé des drones équipés de caméras thermiques, ainsi que des appâts et des caméras à détection de mouvement, et l'accès à certaines zones boisées a été temporairement restreint.

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L'identité de l'animal apparu sur les images reste toutefois inconnue à ce jour. Les autorités continuent d'évaluer les signalements et se tiennent prêtes à intervenir si de nouveaux enregistrements ou des informations importantes venaient à apparaître.

Avec cette rectification, les autorités ont écarté l'hypothèse du prétendu lion, sans parvenir pour l'heure à identifier l'animal au cœur de cette étrange affaire.

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La révolte de Galatasaray face aux ambitions d'Aston Villa

Le duel entre Galatasaray et Aston Villa s'inscrit dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, avec deux équipes dans des situations bien différentes : le club anglais s'est imposé parmi les mieux classés, tandis que la formation turque doit améliorer sa position et renouer avec la victoire.

Aston Villa aborde la rencontre avec un net avantage sur le plan comptable, fort de 9 points récoltés lors de ses 4 premiers matchs, grâce à 3 victoires pour une seule défaite. Les Villans occupent la sixième place du classement, départagés à la différence de buts d'un groupe de concurrents comptant le même total.

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Les résultats d'Aston Villa reflètent sa puissance offensive : le club a lancé sa campagne par une victoire 3-2 à l'extérieur face au Club Bruges, avant de livrer une prestation exceptionnelle contre Fenerbahçe, écrasé six buts à zéro.

L'équipe anglaise a poursuivi sur sa lancée en dominant Viking 3-1, avant de concéder sa première défaite face à Barcelone sur le score de 3-0, un résultat qui a mis fin à sa série de victoires et montré qu'elle pouvait trébucher face aux grosses écuries.

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De son côté, Galatasaray traverse une situation plus compliquée, avec seulement 6 points pris en 4 matchs, soit deux victoires et deux défaites. Le club stambouliote pointe à la dix-huitième place du classement, avec 8 buts marqués et 9 encaissés.

La formation turque a entamé son parcours par une défaite 1-3 face au Sporting Lisbonne, avant de subir un lourd revers à domicile contre Barcelone, quatre buts à un, se retrouvant ainsi rapidement sous pression dans cette phase de ligue.

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Mais Galatasaray a su retrouver son équilibre lors de la troisième journée, en s'imposant 4-2 au terme d'un match spectaculaire à Lille, avant de consolider son total grâce à une précieuse victoire 2-0 contre Stuttgart, retrouvant ainsi une partie de sa confiance avant ce rendez-vous très attendu.