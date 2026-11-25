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L’Atlético Madrid a battu Viking FK mercredi sans grande difficulté. Les Espagnols menaient 2-0 à la pause, score qui est resté inchangé. Dans le même temps, Fenerbahçe a battu le Shakhtar Donetsk à Stamford Bridge (0-1).

Atlético Madrid - Viking FK 2-0

L’Atlético Madrid a ouvert le score en moins de vingt minutes dans son stade du Metropolitano. Alejandro Grimaldo s’est échappé avant de servir parfaitement Alexander Sørloth en retrait. L’attaquant a marqué et fait mal à ses compatriotes : 1-0.

Peu après, le sort du match était déjà scellé. Julián Álvarez s’est chargé d’un coup franc à l’angle de la surface de réparation. L’Argentin a tenté sa chance directement et surpris le gardien Lubomir Belko, qui n’a pas pu arrêter le ballon à temps : 2-0.

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Avec cette victoire, l’Atlético compte sept points après cinq matches et occupe virtuellement une place solide en barrages. Viking est 27e et doit donc prendre des points. L’Atlético et Viking doivent encore affronter, entre autres, le PSV.

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Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe 0-1

En première période, Fenerbahçe s’est montré le plus proche d’un but. La réalisation de Muriqi a toutefois été refusée en raison d’une main dans la construction de l’action.

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Dix minutes après la pause, les Canaris jaunes ont tout de même pris l’avantage. Après une excellente récupération de N’Golo Kanté, Mason Greenwood a hérité du ballon. Sa tentative a été repoussée par le gardien Dmytro Riznyk, impuissant ensuite sur la reprise de Muriqi : 0-1.

Fenerbahçe signe ainsi une victoire cruciale et, avec huit points, se trouve en excellente position pour atteindre au moins les barrages. Le Shakhtar compte quatre points, mais conserve toutes ses chances de se qualifier pour les barrages.