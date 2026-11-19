Partager Suivez GOAL sur Google

Deux arbitres espagnols sont sortis de leur réserve pour se défendre face aux critiques. Un message clair adressé aux supporters : « Nous n'inventons pas les règles, nous ne faisons que les appliquer. » Et une grosse surprise : c'est l'intelligence artificielle, et non l'humain, qui sélectionne les actions litigieuses.

Publicité

Les arbitres José Luis Munuera Montero et Jorge Figueroa Vázquez ont pris la parole lors de la réunion organisée par l'Association des journalistes sportifs de Séville, relayée par la radio espagnole « Cadena SER ».

Munuera a déclaré : « Nous croyons à la rigueur et à l'engagement ; on exige de nous des standards très élevés et nous n'avons pas une grande marge d'erreur. Malheureusement, on ne comprend pas que ce n'est pas l'arbitre qui commet les fautes. Nous sommes chargés d'appliquer les règles que le conseil de la FIFA nous fixe pour que nous les interprétions. »

Il a ajouté : « Tant que les supporters ne comprendront pas que nous ne sommes pas les coupables, la situation restera très difficile. Chacun est responsable de ses actes, qu'il s'agisse d'un penalty ou d'un carton rouge. Nous nous efforçons de préserver notre crédibilité sur le terrain. »

Munuera a poursuivi : « La transparence nous aide tous à mieux nous connaître. Si nous commettons une erreur, c'est nous qui en subissons les plus lourdes conséquences. Nous avons un système de notation et des critères précis. Les aspects techniques, physiques, psychologiques et disciplinaires font l'objet d'un examen minutieux. La critique constructive nous fait progresser. »

Publicité Publicité

L'arbitre a expliqué : « Certains joueurs nous surprennent par leur connaissance des règles du jeu et leur capacité à argumenter, tout comme de nombreux entraîneurs. Nous sommes les premiers à vouloir expliquer les critères que nous avons appliqués sur le terrain. »

Related Topics

Prochains matchs RMA LaLiga 15:00 CEL Regarder

Il a ajouté : « Le modèle arbitral est devenu plus ouvert ; nous voulons que les joueurs communiquent avec nous, mais parfois ce n'est pas ce qu'il y a de plus approprié. Nous connaissons bien les joueurs, et eux nous connaissent. »

Munuera en a surpris plus d'un en révélant que la sélection des actions et des séquences polémiques diffusées dans l'émission « Tiempo de Revisión » est effectuée par l'intelligence artificielle.

Publicité

Il a assuré : « Cela en dit long sur un entraîneur lorsqu'il débat d'une action en conférence de presse et qu'il le fait avec logique et des arguments solides. Nous devons davantage aller vers le public ; c'est ce qui nous manque, même si nous utilisons des moyens pour tenter de mieux nous faire connaître. »

Il a poursuivi : « Les images de l'émission Tiempo de Revisión sont sélectionnées par l'intelligence artificielle ; personne ne les choisit. Nous essayons de toucher le plus de monde possible. Nous donnons des interviews et participons à des événements pour que tout le monde sache comment nous travaillons. »

Publicité

Il a souligné : « Nous avons besoin d'une plus grande tribune dans les émissions de radio et de télévision pour que les gens comprennent pourquoi nous prenons les décisions que nous prenons. »

Concernant la polémique autour de l'incident entre Güler et Peque lors de Real Madrid-Séville, au stade Santiago-Bernabéu, Figueroa Vázquez a pris le relais : « Il y a des images qui ne sont pas suffisamment claires pour prendre une décision. »

Publicité

Il a poursuivi : « Si vous voyez une image sur laquelle vous ne pouvez pas déterminer s'il y a eu contact avec sa poitrine, sa main ou son épaule, c'est que ces caméras n'offrent pas une clarté suffisante ; elles n'apportent pas les garanties nécessaires pour trancher conformément au protocole. C'est une question à poser à l'équipe de production télévisée. »

L'arbitrage espagnol traverse une période de fortes pressions, avec des polémiques sur les décisions arbitrales qui se multiplient à chaque journée et des accusations croisées entre clubs et supporters.

Publicité

Pour Munuera, la solution passe par davantage de transparence et de communication avec le public, afin que chacun comprenne que l'arbitre est un être humain, qu'il peut se tromper, mais qu'il ne se trompe jamais volontairement.

Les deux arbitres insistent sur le fait que l'objectif principal est de protéger le jeu, d'appliquer les règles avec équité et de préserver la crédibilité de la compétition, quitte à essuyer de sévères critiques après chaque match.

Publicité

Au bout du compte, le message de Munuera reste clair pour tout le monde : « Les arbitres ne sont pas les méchants de l'histoire. » Ils font partie du jeu et tentent de donner le meilleur d'eux-mêmes dans des conditions difficiles, sous une pression incessante.