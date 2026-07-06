Les appels à la démission de Gianni Infantino sont plus forts que jamais : voici comment la FIFA pourrait le destituer

La vive polémique provoquée par la suspension… puis la « suspension de la suspension » de l’attaquant américain Folarin Balogun a ravivé les appels à la démission du président de la FIFA, Gianni Infantino. Supporters, UEFA et même l’ancien patron de l’instance, Sepp Blatter, ont fait entendre leur voix. Mais ce scénario est-il réaliste ?

Bien que les critiques à l’encontre d’Infantino se soient multipliées ces dernières années, destituer le président de la FIFA s’avère extrêmement complexe. Élu en 2016, le dirigeant suisse entame son troisième mandat, qui court jusqu’en 2027.

Formellement, le pouvoir appartient au Congrès de la FIFA, où chaque fédération nationale affiliée dispose d’une voix. Seul un tel congrès peut destituer un président, à condition qu’une majorité se retourne contre lui. L’instance ne se réunit généralement qu’une fois par an, même si une session extraordinaire peut être convoquée en cas de circonstances exceptionnelles.

En théorie, la procédure est simple ; dans les faits, elle est complexe. Pour déclencher un vote anticipé, il faut d’abord réunir suffisamment de soutiens pour inscrire la motion à l’ordre du jour.

L’UEFA, en particulier, est perçue comme un acteur clé : elle regroupe de nombreux pays et championnats influents, mais ne dispose pas à elle seule de suffisamment de voix pour imposer un changement. Elle doit donc rallier le soutien d’autres confédérations, notamment africaines, asiatiques et sud-américaines.

Or, c’est précisément là que le bât blesse : de nombreuses fédérations nationales dépendent financièrement de la FIFA, qui distribue d’importantes subventions et programmes de développement. Cette dépendance entretient une loyauté souvent forte à l’égard du président sortant.

Une éventuelle « coalition » contre Infantino doit donc se forger tant sur le terrain sportif que, surtout, sur le terrain politique. Seule une pression conjointe de plusieurs confédérations offrirait une chance réaliste de changement à la tête de la FIFA.

Pour l’instant, ce scénario reste hypothétique. Malgré les critiques croissantes et la récente polémique autour de Balogun, ainsi que l’ingérence supposée de l’ancien président américain Donald Trump, Infantino dispose toujours d’un soutien suffisant au sein du football mondial pour achever sereinement son mandat, qui s’étend jusqu’en 2027.