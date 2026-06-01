Les (anciens) joueurs de l’Eredivisie y voient enfin plus clair : deux nouveaux pays ont dévoilé leur sélection pour la Coupe du monde

À l'instar de nombreux autres pays, l'Australie et le Mexique ont dévoilé leur sélection pour la Coupe du monde. Mateo Chávez (AZ), Santiago Giménez (ex-Feyenoord) et Edson Álvarez (ex-Ajax), entre autres, se préparent donc pour la compétition qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Il y a quelques semaines, le sélectionneur Javier Aguirre avait déjà présenté une présélection de 55 joueurs, dans laquelle les noms des anciens joueurs du PSV Hirving Lozano et Erick Gutiérrez étaient déjà absents. Un troisième ancien joueur du PSV vient désormais s'ajouter à cette liste : Richard Ledezma.

Le latéral, rentré cet été au pays en tant que joueur libre pour rejoindre le Deportivo Guadalajara, n’a pas convaincu et reste à quai.

En revanche, Aguirre a bien convoqué Álvarez, Giménez – malgré une saison très délicate à l’AC Milan – ainsi que l’ancien Ajacide Jorge Sánchez. Le défenseur de l’AZ Mateo Chávez fait également partie du groupe. Bien qu’il ne soit pas un titulaire indiscutable chez les Alkmaarders, ses neuf sélections lui ont permis de convaincre le sélectionneur.

Autre nom marquant : celui du gardien Guillermo Ochoa. À quarante ans, le portier est de nouveau sélectionné et se prépare pour sa sixième Coupe du monde.

Côté australien, le sélectionneur Tony Popovic a également convoqué Jordan Bos (Feyenoord), arrière gauche déjà expérimenté (26 sélections) qui découvrira son premier Mondial, ainsi que le milieu Ajdin Hrustic, actuellement à Heracles Almelo.