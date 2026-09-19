Les consultants de VriendenLoterij Eretribune se sont régalés de deux joueurs lors de la première période d’Ajax - Excelsior, samedi soir : Julian Brandt et Irakli Yegoian. C’est ce qu’ils ont expliqué pendant l’analyse à la mi-temps sur ESPN.

Brandt a ouvert le score après un peu plus d’une demi-heure à la Johan Cruijff ArenA. Juste avant la pause, Lennard Hartjes a toutefois remis les deux équipes à égalité de manière quelque peu surprenante : 1-1.

Dans VriendenLoterij Eretribune, il est notamment question de Brandt à la mi-temps. « Il est tellement bon… », estime Marciano Vink. « Il joue aussi avec liberté et voit des choses que les autres sur le terrain ne voient pas tout à fait. »

« En plus, dans la surface, il a un sens du timing exceptionnel pour savoir quand il doit venir. Certains joueurs ont ça : ils entrent dans la surface et le ballon leur tombe dans les pieds. »

Danny Koevermans est d’accord avec lui. « Un régal, mec. Ce Brandt est en mouvement en permanence. Il vient, il repart… C’est tellement beau à voir. Et ses appels en profondeur. »

Un autre joueur mis en lumière est le milieu d’Excelsior Yegoian. Mario Been : « Si on parle d’un garçon qui, à mes yeux, a toutes les qualités pour encore franchir un très beau cap, c’est bien lui. Il a tout. Il court bien, une technique formidable, il peut marquer un but, une bonne frappe… »

À la question de savoir si Feyenoord doit le recruter, Been répond : « Eh bien, c’est tout près, et j’ai toujours tendance à aller dans ce sens-là. Excelsior a eu un certain nombre de joueurs que Feyenoord n’est pas allé chercher, comme Dallinga et Schouten. Wieffer, ils l’ont bien fait, et celui-ci en est un autre. Ce n’est qu’une petite suggestion, à vous de voir ce que vous en faites. »