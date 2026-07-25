Les alarmes se déclenchent au FC Barcelone après la décision de Frenkie de Jong

Le FC Barcelone s’inquiète fortement de la manière dont Frenkie de Jong veut se remettre de sa grave blessure au genou, rapporte SPORT. Le milieu de terrain a opté pour un traitement dit conservateur, ce qui fait craindre au sein du club catalan un scénario catastrophe semblable à celui d’Ansu Fati.

De Jong a subi pendant la Coupe du monde, avec l’équipe des Pays-Bas, une déchirure du ligament latéral interne du genou droit. Malgré ses douleurs, il a continué à jouer, car le staff médical des Pays-Bas lui avait, selon ses dires, assuré qu’il s’agissait d’une blessure légère qui ne s’aggraverait pas.

À son retour à Barcelone, la situation s’est toutefois révélée nettement plus grave. Les examens ont montré que De Jong avait subi une déchirure du ligament interne du genou, ce qui devrait le rendre indisponible pendant plusieurs mois pour l’entraîneur Hansi Flick.

De Jong ne veut pas être opéré et espère revenir grâce à un protocole de récupération conservateur. Barcelone respecte cette décision, mais avait en tête une autre approche médicale et envisage qu’une opération puisse finalement s’avérer nécessaire plus tard.

Si la récupération ne se déroule pas comme prévu, l’absence de De Jong pourrait, selon SPORT, durer bien plus de quatre mois.

La situation rappelle au club le cas d’Ansu Fati, même si, sur le plan médical, les deux blessures ne sont pas comparables. L’attaquant avait refusé en janvier 2022 une opération du tendon des ischio-jambiers de la cuisse gauche, malgré l’avis des médecins du club et de l’entraîneur de l’époque, Xavi.

Fati avait alors choisi, après ses précédents problèmes au genou, un traitement conservateur avec sa propre équipe médicale. Il était finalement revenu sur les terrains, mais n’a jamais totalement retrouvé l’explosivité avec laquelle il s’était révélé à Barcelone et a de nouveau été régulièrement confronté à des pépins physiques.