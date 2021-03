Les agents se sont goinfrés en 2020 !

En 2020, les agents de joueurs se sont goinfrés. Notamment en Serie A avec des chiffres dingues....

Le marché des transferts brasse des millions d'euros chaque année, l'argent circulant non seulement entre les clubs, mais aussi les agents de joueurs qui reçoivent une commission pour la gestion de leurs transactions.

Le marché est resté très actif malgré les difficultés économiques résultant de la pandémie de coronavirus, le montant reçu par les agents en 2020 en Serie A atteignant 138 millions d'euros.

Les données, rendues publiques par la Fédération italienne de football, montrent une légère diminution par rapport aux saisons précédentes, mais la diminution n'est pas si significative.

En 2019, les agents ont reçu 187,8 millions d'euros et 171,5 millions d'euros en 2018. En ce qui concerne la répartition des équipes, la Juventus a dépensé le plus, avec 20,8 millions d'euros.

La Roma arrive en deuxième position (19,2 millions d'euros), suivis de Milan (14,3 millions d'euros) et de Naples (12 millions d'euros). L'Inter n'a dépensé que neuf millions d'euros, tandis que la Fiorentina a dépensé un peu plus avec 9,7 millions d'euros.

Pour rappel, Mino Raiola est convaincu que son client Erling Haaland prospérerait au plus haut niveau et dit qu'il aurait pu aller directement dans une équipe de premier plan au lieu de faire une étape au Borussia Dortmund. "Avec Erling Haaland, tout le monde avait tort. Il a fait les choses beaucoup plus vite que tout le monde ne l'imaginait. Erling Haaland est en avance sur son propre développement", a déclaré le célèbre agent italien à The Athletic.

"Il est en avance sur son propre calendrier. Peut-être que j’ai été trop prudent quand j’ai dit : "Oh non, passons à Dortmund au lieu de je ne sais pas où". Ce garçon - j'en suis convaincu à 100% et tout le monde est convaincu - peut aller dans n'importe quel club, où il veut, il est déjà à ce niveau. Et il aurait pu le faire l'année dernière. Mais peut-être que l'année dernière il y avait encore des équipes disant : "Oh, il était à Red Bull, peut-il le faire dans un autre club?'", a ajouté Mino Raiola