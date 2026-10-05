Alors que l'Argentine se prépare à disputer le match d'adieu de Lionel Messi devant son public, cette confrontation attendue est devenue bien plus qu'une simple célébration de la star légendaire, après que Steve Mounié, capitaine et meilleur buteur de l'histoire de la sélection béninoise, a lancé des mises en garde explicites contre les ruses des joueurs argentins et leurs tentatives de déstabiliser mentalement leurs adversaires.

Mounié a déclaré, dans des propos rapportés par le journal espagnol « As », que la sélection de son pays considérait ce match comme une occasion exceptionnelle de se montrer aux yeux du monde entier, malgré son absence de la rencontre en raison de sa blessure.

Il a ajouté : « Nous abordons ce match comme une fête, et nous aspirons à ce que le monde entier nous regarde, mais nous n'y allons pas simplement pour disputer un match amical. Nous voulons montrer notre capacité à jouer au football, car c'est une immense vitrine et tout le monde la suivra. »

L'attaquant d'Augsbourg a poursuivi : « C'est une occasion pour tous nos joueurs de montrer leurs qualités au monde. Si nous livrons une bonne prestation, nous aurons assurément l'opportunité de disputer d'autres grands matchs. C'est un moment inoubliable pour nous. »

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Malgré le caractère festif de la rencontre, Mounié a mis en garde ses coéquipiers contre le fait de se laisser entraîner dans la provocation, en s'appuyant sur son expérience passée avec l'Argentin Leonardo Balerdi, qu'il avait déjà affronté lorsque ce dernier évoluait à Marseille.

Mounié a affirmé : « J'ai écopé d'un carton rouge à cause de lui. Il a ses ruses, et il est très malin. Toute la sélection argentine joue de cette manière (le jeu sale). C'est une caractéristique propre aux équipes sud-américaines ; elles essaient d'agir sur ton moral, de te parler et de te provoquer. »









Il a ajouté : « Nous l'avons vu lors de la Coupe du monde avec l'Argentine, et également avec le Paraguay dans son match contre la France. Et si tu n'es pas fort mentalement, tu peux réagir et écoper d'un carton rouge ou jaune. C'est pourquoi le Bénin doit être prudent. »

Mounié a insisté sur le fait qu'il mettrait ses coéquipiers en garde contre le piège de la provocation, en déclarant : « Je leur demanderai de garder leur calme, car les joueurs argentins sont capables de te provoquer. Ils devront être intelligents, car nous voulons terminer le match à 11 joueurs, et je ne l'ai pas fait lorsque j'ai affronté Balerdi. »

Le capitaine du Bénin est revenu sur les détails d'un autre incident qui l'a opposé au défenseur argentin, expliquant : « Ce n'était pas la première fois que j'affrontais Balerdi. Lors d'un match précédent, il avait fait quelque chose de similaire lorsqu'il m'avait attrapé par la poitrine et que j'avais écopé d'un carton jaune, puis j'ai reçu le carton rouge un an plus tard. »

Mounié a conclu ses propos en déclarant : « C'est un joueur très malin, mais c'est un bon joueur. Si je le vois pendant le match, je lui demanderai de ne pas faire ça avec nos jeunes joueurs, et je demanderai à tout le monde d'être prudent. Mais il le fera de toute façon, car c'est le jeu qu'il pratique, et que tout le monde pratique. »