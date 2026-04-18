Les abonnés de Viaplay sont en colère après une erreur grossière survenue lors de la rencontre Chelsea-Manchester United

Le match Chelsea - Manchester United a été interrompu pendant pas moins de trois minutes samedi soir. Les abonnés de Viaplay ont vivement protesté sur X contre cette coupure publicitaire inattendue lors du choc de la Premier League.

Alors que la rencontre entrait dans le temps fort de la seconde période, la diffusion a été coupée net par une page de publicité, privant les abonnés du match pendant 180 secondes.

Les abonnés, estimant ne pas obtenir le service attendu au regard de leur abonnement, ont exprimé leur mécontentement avec des messages tels que « Bon sang, Viaplay commence vraiment à faire preuve d'amateurisme » ou encore « Viaplay. Drame. Catastrophe ».

Le commentateur Guy Habets n’a pas mentionné cette coupure publicitaire. Au moment de l’incident, Manchester United menait 1-0 grâce à un but de Matheus Cunha.

Rappelons qu’en octobre, la rencontre Feyenoord-Ajax avait déjà été coupée quelques secondes par une pub de la VriendenLoterij, avant que ESPN ne rétablisse rapidement la diffusion.