La neuvième journée du championnat Joy Elite des moins de 21 ans a été marquée par le brio de plusieurs jeunes talents, cinq joueurs ayant volé la vedette grâce à leurs contributions offensives, en tête desquels les auteurs de doublés qui ont porté leurs équipes dans des confrontations relevées, aux côtés de noms qui ont su laisser leur empreinte d'un but décisif.

Abdulrahman Al-Anazi porte Al-Nassr, le doublé de Viscaino se distingue avec Al-Najma

Abdulrahman Al-Anazi, joueur d'Al-Nassr, s'est imposé parmi les vedettes les plus en vue de la journée, après avoir inscrit un doublé dans la victoire de son équipe face à Al-Khaleej deux buts à zéro, devenant l'homme de la rencontre dans le succès d'Al-Alami à l'extérieur.

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Ronald Viscaino s'est lui aussi illustré sous le maillot d'Al-Najma, en signant un doublé malgré la défaite de son équipe face à Al-Qadsiah sur le score de 3-2, confirmant sa présence offensive en dépit du revers de sa formation dans la confrontation.

Abdulmajeed Sharif et Moussa Adam poursuivent sur leur lancée

Du côté d'Al-Taawoun, Abdulmajeed Sharif s'est distingué après avoir marqué un doublé dans la victoire face à Al-Watan sur le score de 2-0, conduisant son équipe à décrocher les trois points et inscrivant son nom parmi les vedettes les plus en vue de la journée.

Quant à Moussa Adam, attaquant d'Al-Ahli, il a inscrit un but lors du match nul face à Al-Ittihad sur le score de 1-1, poursuivant sa présence offensive avec l'équipe au cours des rencontres du tournoi.

Daniel Al-Habib offre un élan offensif à Al-Faiha

La liste des joueurs les plus en vue s'est complétée avec Daniel Al-Habib, joueur d'Al-Faiha, qui a inscrit un but dans la victoire palpitante face à Al-Kholood sur le score de 3-2, contribuant à décider d'une confrontation marquée par une grande rivalité entre les deux équipes.

Les autres résultats de la journée ont vu la victoire de Damac face à Al-Akhdoud 3-2, celle d'Al-Wehda face à Al-Orobah un but à zéro, d'Al-Ettifaq face à Al-Ansar 2-1, d'Al-Fateh face à Al-Faisaly sur un triplé sans réplique, et d'Al-Riyadh face à Al-Hazm 1-0, tandis que les rencontres entre Al-Jabalain et Neom se sont soldées par un match nul vierge, et entre Al-Tadamon et Al-Hilal sans buts selon le résultat communiqué.