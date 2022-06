Les 10 transferts les plus chers de tous les temps du Bayern Munich

Le Bayern Munich est l'un des clubs de football les plus grands et les plus prospères de l'histoire du football européen.

À ce titre, les géants de la Bundesliga ont employé certains des meilleurs joueurs que le sport ait jamais connus. À ne pas rater PSG - France : Zinedine Zidane sort du silence sur son avenir

EXCLU GOAL - Wagner Ribeiro : "Neymar veut rester et rêve de remporter la C1 avec le PSG"

France - Zidane tacle Domenech sur la Coupe du monde 2006

Bayern Munich, Sadio Mané : "Je rejoins l'une des meilleures équipes du monde" Cependant, ce qui rend les succès du Bayern d'autant plus impressionnants, c'est qu'ils sont connus pour leur planification minutieuse et leur excellente exécution afin de s'assurer qu'ils en ont pour leur argent. Cela dit, ces derniers temps, le club bavarois n'a pas hésité à mettre la main à la poche pour s'attacher les services de l'une de ses meilleures cibles. Alors, qui sont les 10 plus grandes recrues de l'histoire du Bayern et ont-elles toujours bien fonctionné pour le club allemand ? =10. Renato Sanches - 31,5 millions de livres (de Benfica, 2016) Malheureusement, nous commençons cette liste avec une signature un peu ratée en Renato Sanches. L'international portugais a fait un transfert remarquable de 31,5 millions de livres sterling de Benfica en 2016 après une campagne impressionnante à l'Euro 2016 avec sa nation, mais il n'a pas été à la hauteur de la hype. Après sa première saison dans le football allemand - au cours de laquelle le milieu de terrain n'a joué que 615 minutes en championnat - Sanches a été prêté à Swansea, puis finalement vendu pour presque la moitié du prix que le Bayern a dépensé pour lui dans un transfert à Lille en 2019. Sanches a depuis redressé sa carrière en première division française, mais on se souviendra toujours de lui comme d'une mauvaise affaire à Munich. Renato Sanches était un flop très médiatisé au Bayern Munich Renato Sanches a été un flop très médiatisé au Bayern Munich. =10. Benjamin Pavard - 31,5 millions £ (de Stuttgart, 2019) Après une campagne de Coupe du monde 2018 exceptionnelle avec la France, qui a vu le défenseur remporter la compétition et marquer le but du tournoi contre l'Argentine, Pavard a finalement quitté Stuttgart pour le Bayern en janvier 2019. Depuis, le latéral s'est imposé comme le latéral droit incontournable du Bayern dans toutes les compétitions et a cumulé bien plus de 100 matchs avec le club et de nombreux honneurs, dont la Ligue des champions. 9. Mats Hummels - 32 M£ (en provenance du Borussia Dortmund, 2016) Signé en 2016 pour sécuriser la défense fuyante et chancelante du Bayern, Mats Hummels était à bien des égards la signature parfaite pour le club dans le sens où il a non seulement amélioré leur qualité, mais aussi directement affaibli les principaux rivaux du club au Borussia Dortmund. Bien que Hummels soit techniquement de retour au Bayern après être passé par l'académie des jeunes du club, l'international allemand n'a jamais vraiment atteint les mêmes sommets qu'à Dortmund, malgré trois titres de champion consécutifs et une Coupe d'Allemagne en 2019. Cela dit, il ne fait aucun doute que le talentueux défenseur valait tout de même les 32 millions de livres sterling qui ont été dépensés pour lui et a en fait permis au Bayern de récupérer une grande partie de cet argent lorsqu'il l'a revendu à Dortmund en 2019. 8. Mario Gotze - 33 M£ (du Borussia Dortmund, 2013) Mario Gotze a brisé les cœurs noirs et jaunes en avril 2013 lorsqu'il a confirmé qu'il s'était mis d'accord avec le Bayern, suite à la décision du club bavarois de déclencher la clause libératoire de 33 millions de livres du joueur à Dortmund. Le meneur de jeu allemand était un joueur vraiment exceptionnel au cœur de l'équipe de Jurgen Kloppe et malgré les grands espoirs qu'il avait de poursuivre à un niveau encore plus élevé au Bayern, cela ne s'est jamais concrétisé pour Gotze. Les blessures persistantes ont sans aucun doute eu raison de l'attaquant lors de son arrivée à Munich et, bien qu'il ait surmonté ses difficultés, il était clair que Gotze avait perdu le mètre de vitesse qui le rendait si dangereux dans le dernier tiers. Et il n'a jamais été à la hauteur de l'argent dépensé pour lui. 7. Sadio Mané - 35,3 millions de livres (de Liverpool, 2022) Sadio Mane a réalisé le plus gros transfert de Liverpool en quatre ans lorsqu'il a rejoint le Bayern à l'été 2022. C'était une transaction surprenante compte tenu de la forme de Mane dans les mois précédant sa réalisation. Il a joué un rôle majeur dans les victoires des Reds en Coupe de la Ligue et en Coupe d'Angleterre, tandis que ses performances avec le Sénégal, qui ont permis à ce dernier de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, l'ont élevé au rang de prétendant au Ballon d'Or. Il avait déjà depuis longtemps accédé au statut de légende de Liverpool. Le Bayern a signé le joueur de 30 ans dans l'espoir qu'il comblerait le vide laissé par le départ prochain de la star Robert Lewandowski. 6. Arturo Vidal - 35,3 millions de livres (de la Juventus, 2015) Ayant déjà convaincu les fans et les critiques au Bayer Leverkusen avant son transfert à la Juventus, Arturo Vidal est revenu en Bundesliga en 2015 en tant que star avec des attentes claires de remporter des trophées au Bayern. Au cours de ses trois saisons à Munich, Vidal a remporté le titre de champion à chaque fois, ainsi qu'une Coupe d'Allemagne en 2016. Sans l'intervention de Pep Guardiola, le milieu de terrain chilien aurait pu ajouter un trophée de la Ligue des champions à cette liste. Le temps de Vidal au Bayern a été de courte durée avant qu'une blessure persistante au genou ne limite son rôle dans l'équipe et ne le conduise finalement à quitter le club pour Barcelone en 2018. 5. Javi Martinez - 36 M£ (en provenance de l'Athletic Bilbao, 2012) Signé en 2012 après avoir percé à l'Atletico Bilbao, Javi Martinez est arrivé à Munich comme l'un des talents de milieu de terrain les plus excitants au monde. Et dans l'ensemble, l'Espagnol a été à la hauteur de cette réputation au Bayern. D'abord en tant que milieu box-to-box tonitruant, puis plus tard en tant que milieu défensif et défenseur central suppléant, Martinez a combiné la puissance physique brute avec les dons techniques attendus d'un joueur issu des célèbres académies de jeunes du football espagnol. Lors de son passage au club, Martinez a remporté pas moins de 16 titres majeurs avec le Bayern et d'innombrables autres. Il n'y a aucun doute qu'il valait un record de 36 millions de livres sterling en 2012. 4. Corentin Tolisso - 37,4 millions de livres (de Lyon, 2017) Le joueur qui a battu le record de signature de Martinez n'est autre que Corentin Tolisso, qui a fait le transfert au Bayern en tant que vente la plus chère de l'histoire de Lyon jusqu'à ce qu'Alexandre Lacazette batte ce record un mois plus tard en allant à Arsenal. Cependant, contrairement à Martinez, le passage de Tolisso au Bayern a été un peu moins clair. Alors que peu pourraient douter que l'international français est un milieu de terrain exceptionnel lorsqu'il est en forme, le problème est que le Bayern a rarement vu le joueur dans cet état. Depuis son arrivée à Munich en 2017, Tolisso a passé plus de temps blessé que sur le terrain et il devrait quitter le club à l'été 2022. 3. Dayot Upamecano - 38,3 millions £ (du RB Leipzig, 2021) Le Bayern a dit au revoir aux piliers de la défense David Alaba, Jerome Boateng et Javi Martinez à l'été 2021, donc naturellement de nouvelles acquisitions étaient nécessaires. Après avoir remporté la Bundesliga 2020/21, les champions ont agi rapidement pour préparer la défense de leur titre en arrachant un autre joueur vedette à l'un de leurs rivaux nationaux. En l'occurrence, ils ont déclenché la clause libératoire de 42,5 millions d'euros du défenseur du RB Leipzig, Dayot Upamecano, qui est devenu l'un des jeunes joueurs les plus recherchés en Europe après ses performances en Allemagne. Le jeune Français fait déjà partie intégrante du onze de départ du Bayern. 2. Leroy Sane - 40,5 millions de livres (en provenance de Manchester City, 2020) À l'été 2019, Leroy Sane a été fortement lié à un transfert au Bayern Munich, les géants allemands souhaitant apporter des renforts après le départ de Franck Ribéry et les retraites d'Arjen Robben. Man City n'était pas disposé à vendre à l'époque, et tout transfert potentiel a échoué lorsque Sane s'est blessé aux ligaments croisés, ce qui l'a empêché de jouer la majeure partie de la saison. Il a finalement obtenu son transfert en 2020, lorsque le Bayern en a fait sa signature phare. Cependant, même de son propre aveu, il n'a pas illuminé l'Allianz Arena jusqu'à présent - même s'il s'est amélioré en 2021-22. Le Bayern attendra davantage de lui, sinon il pourrait être transféré. 1. Lucas Hernandez - 72 millions de livres (Atletico Madrid, 2019) Si Lucas Hernandez n'a certainement pas été un raté complet depuis son arrivée au Bayern en 2019, il ne fait aucun doute que le défenseur a eu du mal à se montrer à la hauteur de l'étiquette de prix remarquable que le club allemand lui a collé lorsqu'il l'a signé pour 72 millions de livres sterling. Amené en Allemagne après être passé par l'Atletico Madrid en tant qu'arrière gauche ou défenseur central endurci et prêt à se battre, Hernandez a dû s'adapter rapidement à une équipe qui était toujours sur le devant de la scène et devait briser la plupart des équipes d'une semaine à l'autre. Au cours des trois dernières saisons, la polyvalence d'Hernandez a été mise à profit, mais nous n'avons toujours pas vu l'international français s'imposer comme titulaire au poste d'arrière gauche ou de défenseur central. Hernandez a encore du chemin à parcourir avant que ce prix remarquable soit considéré comme de l'argent bien dépensé. L'article continue ci-dessous Bonus : Sadio Mané Transfert le plus récent du Bayern, l'ailier sénégalais a rejoint les géants munichois en provenance de Liverpool. Les champions d'Allemagne ont enregistré officiellement l'arrivée de Mané pour un transfert estimé à 40 millions d'euros bonus compris. L'international sénégalais s'est engagé pour trois saisons avec le club bavarois, marquant la fin d'une ère chez les Reds.