Les 10 meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France, Griezmann puissance 30

Face à l’Albanie (2-0) ce dimanche, Antoine Griezmann a atteint la barre des 30 buts inscrits avec les Bleus.

Il est rare que le classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de soit modifié, mais il aurait pu changer par deux fois lors du match disputé par les Bleus contre l’Albanie (2-0) ce dimanche, dans le cadre des qualifications pour l’ .

Commençons par le buteur du soir, Antoine Griezmann, auteur d’une excellente prestation et 8e du classement avant ce match, avec 29 buts. Et bien malgré sa 30e réalisation, le Barcelonais n’avance pas d’une place car Just Fontaine et Jean-Pierre Papin possèdent un meilleur ratio : respectivement 1,43 et 0,56 but par match contre 0,38 pour l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid.

Avec un doublé, et il aurait très bien pu le marquer s’il avait fait preuve de davantage d’égoïsme, Griezmann aurait ainsi réussi à passer devant le majestueux Zinédine Zidane, éternellement bloqué à 31 réalisations mais détenteur d'un moins bon ratio.

Giroud aurait pu revenir à hauteur de Platini !

Un autre joueur aurait pu progresser au classement ce dimanche. Et ce n’est pas Karim Benzema, 10e avec 27 buts et dont la carrière avec les Bleus est "terminée" selon le président de la FFF, mais bien Olivier Giroud.

Avant la rencontre, l’attaquant de occupait toujours place sur la 3e marche du podium avec 39 buts, derrière Michel Platini (41 buts) mais devant David Trezeguet (34 buts). Et il aurait au moins pu égaliser l’ancien Stéphanois s’il n’avait pas vendangé les deux caviars offerts par Griezmann en seconde période. Au sommet, on retrouve bien évidemment Thierry Henry avec 51 buts.

Les 10 meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus :

1. Thierry Henry : 51 buts en 123 sélections (0,41 but par match)

2. Michel Platini : 41 buts en 72 sélections (0,57 but par match)

3. Olivier Giroud : 39 buts en 97 sélections (0,4 but par match)

4. David Trezeguet : 34 buts en 71 sélections (0,48 but par match)

5. Zinédine Zidane : 31 buts en 108 sélections (0,29 but par match)

6. Just Fontaine : 30 buts en 21 sélections (1,43 but par match)

7. Jean-Pierre Papin : 30 buts en 54 sélections (0,56 but par match)

8. Antoine Griezmann : 30 buts en 78 sélections (0,38 but par match)

9. Youri Djorkaeff : 28 buts en 82 sélections (0,34 but par match)

10. Karim Benzema : 27 buts en 81 sélections (0,33 but par match)