Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Leroy Sané-
Sam Vreeswijk
Traduit par

Leroy Sané, très agacé après un match de Galatasaray, insulte un caméraman

Konyaspor vs Galatasaray
Konyaspor
Galatasaray
Super Lig
L. Sane

Galatasaray a signé vendredi soir une victoire convaincante en Süper Lig, en s’imposant 4-0 face à Konyaspor. Mais l’attaquant de Galatasaray Leroy Sané n’était pas entièrement satisfait après la rencontre, comme le montrent des images tournées juste après le coup de sifflet final.

On y voit un cameraman tourner lentement autour de Sané tout en filmant l’Allemand, quelques instants après la fin du match.

Sané n’apprécie pas. Indigné, il lance au cameraman : « Dégage avec ta caméra ! »

Sané a dû se contenter d’un rôle de remplaçant face à Konyaspor : il a débuté sur le banc. Il est entré en jeu après une heure, à la place du buteur Yunus Akgün.

L’attaquant de trente ans joue pour Galatasaray depuis l’été dernier. Cette saison, il a disputé treize rencontres jusqu’à présent, dont cinq comme titulaire, sans avoir été impliqué dans le moindre but.

Prochains matchs
GAL

GAL

Ligue des Champions

03 nov. 2026

VFB

VFB

SAM

SAM

Super Lig

07 nov. 2026

KSP

KSP

Galatasaray a donc signé samedi une victoire convaincante. Victor Osimhen, Akgün, Aleksey Batrakov et Rafael Leão, sur penalty, ont inscrit les buts.

Grâce à cette victoire, Galatasaray, leader, compte désormais cinq points d’avance sur Amedspor, deuxième. Ce dernier a toutefois encore un match en retard. Konyaspor se trouve juste au-dessus de la zone de relégation, à la quinzième place.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google