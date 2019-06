L'Equipe de France corrigée par le Brésil au Tournoi de Toulon

L'Equipe de France des moins de 18 ans a chuté lors de sa deuxième sortie au tournoi de Toulon.

Victorieux du (2-0) à l'occasion de son premier match, l'Equipe de des moins de 18 ans a été moins convaincante lors de sa seconde sortie au Festival de Toulon (renommé Tournoi de Maurice Revello). Les Tricolores se sont inclinés face à l'un des favoris de la compétition, le (0-4).

Une seconde période à sens unique

Sous les yeux notamment d'Andoni Zubizaretta et de Gilles Grimandi, venus certainement superviser quelques talents de demain, la sélection de Jean-Luc Vanucchi est donc tombée. Et lourdement qui plus est. À dire vrai, elle n'a jamais vraiment été en capacité de rivaliser avec les brillants Auriverde, plus conquérants, plus à l'aise techniquement et supérieurs dans tous les compartiments du jeu.

Quatre buts ont été marqués durant cette partie, dont trois au retour des vestiaires. Durant le premier acte, Barbet, le gardien des -18 de , a été battu par Dos Santos. Et en seconde période, il a été surpris par Matheus Henrique (57e), puis par Cunha (89e) avant de condéder une dernière réalisation de Mateus Vital (90e). C'est la quatrième fois que les Bleus s'inclinent face à la Seleçao dans ce tournoi. Généralement, un faux-pas dès le premier tour n'augure rien de bon pour la suite.