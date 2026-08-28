Lequincio Zeefuik fait une impression énorme et guide Fortuna past FC Groningue

Fortuna Sittard s’est imposé vendredi soir sur la pelouse du FC Groningue : 2-3. Lequincio Zeefuik a porté son équipe avec un but splendide et une superbe passe décisive.

Avant le premier quart d’heure, Fortuna Sittard a pris l’avantage à Groningue. Lecquinio Zeefuik a éliminé Thijmen Blokzijl d’un crochet dans la surface, avant que l’attaquant ne remise parfaitement en retrait pour Mohamed Ihattaren. Le milieu n’a pas contrôlé et a marqué d’une reprise en une touche.

Fortuna n’a pas profité longtemps de son avantage. Après une superbe ouverture d’Etienne Vaessen, Thom van Bergen s’est défait de son adversaire, puis a décalé Jorg Schreuders, qui a ensuite servi David van der Werff : 1-1.

Peu après, les Limbourgeois ont toutefois repris l’avantage. Cette fois, Zeefuik s’est chargé lui-même du but. Lancé dans le dos de la défense de Groningue, il a magnifiquement piqué son ballon au-dessus de Vaessen.

En seconde période, Groningue s’est montré plus entreprenant. La Fierté du Nord est passée à plusieurs reprises tout près d’un but. Thom van Bergen a notamment repris de la tête un centre sur le poteau.

Tika de Jonge a lui aussi vu sa tête passer de peu du mauvais côté du poteau. Finalement, Groningue a vu une vieille loi du football se vérifier : Fortuna a pris une avance de 1-3.

Les Limbourgeois ont mis la pression au milieu de terrain et récupéré le ballon par l’intermédiaire d’Edouard Michut. Le Français a servi Anthony Descotte, qui a marqué d’une frappe victorieuse juste de l’extérieur de la surface.

Dans les derniers instants de la rencontre, le FC Groningue a semblé obtenir un penalty, mais la VAR y a mis son veto. Le remplaçant Ondrejka a bien été fauché, mais il était hors-jeu.

Trois minutes avant la fin, le FC Groningue est tout de même revenu dans le match. Justin Hubner a voulu remettre le ballon de la tête à son gardien Mathijs Branderhorst, mais celui-ci venait juste d’avancer, ce qui a envoyé le ballon au-dessus de lui dans son propre but : 2-3.

Grâce à cette victoire, Fortuna occupe désormais la cinquième place de l’Eredivisie VriendenLoterij (7 points en 4 matches). Le FC Groningue est sixième (6 points en 4 matches).