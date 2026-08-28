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imago-sport-1082077879.jpgPro Shots
Bart DHanis

Traduit par

Lequincio Zeefuik fait une impression énorme et guide Fortuna past FC Groningue

FC Groningue vs Fortuna Sittard
FC Groningue
Fortuna Sittard
Eredivisie

Fortuna Sittard s’est imposé vendredi soir sur la pelouse du FC Groningue : 2-3. Lequincio Zeefuik a porté son équipe avec un but splendide et une superbe passe décisive.

Avant le premier quart d’heure, Fortuna Sittard a pris l’avantage à Groningue. Lecquinio Zeefuik a éliminé Thijmen Blokzijl d’un crochet dans la surface, avant que l’attaquant ne remise parfaitement en retrait pour Mohamed Ihattaren. Le milieu n’a pas contrôlé et a marqué d’une reprise en une touche.

Fortuna n’a pas profité longtemps de son avantage. Après une superbe ouverture d’Etienne Vaessen, Thom van Bergen s’est défait de son adversaire, puis a décalé Jorg Schreuders, qui a ensuite servi David van der Werff : 1-1.

Peu après, les Limbourgeois ont toutefois repris l’avantage. Cette fois, Zeefuik s’est chargé lui-même du but. Lancé dans le dos de la défense de Groningue, il a magnifiquement piqué son ballon au-dessus de Vaessen.

En seconde période, Groningue s’est montré plus entreprenant. La Fierté du Nord est passée à plusieurs reprises tout près d’un but. Thom van Bergen a notamment repris de la tête un centre sur le poteau.

Tika de Jonge a lui aussi vu sa tête passer de peu du mauvais côté du poteau. Finalement, Groningue a vu une vieille loi du football se vérifier : Fortuna a pris une avance de 1-3.

Les Limbourgeois ont mis la pression au milieu de terrain et récupéré le ballon par l’intermédiaire d’Edouard Michut. Le Français a servi Anthony Descotte, qui a marqué d’une frappe victorieuse juste de l’extérieur de la surface.

Dans les derniers instants de la rencontre, le FC Groningue a semblé obtenir un penalty, mais la VAR y a mis son veto. Le remplaçant Ondrejka a bien été fauché, mais il était hors-jeu.

Trois minutes avant la fin, le FC Groningue est tout de même revenu dans le match. Justin Hubner a voulu remettre le ballon de la tête à son gardien Mathijs Branderhorst, mais celui-ci venait juste d’avancer, ce qui a envoyé le ballon au-dessus de lui dans son propre but : 2-3.

Grâce à cette victoire, Fortuna occupe désormais la cinquième place de l’Eredivisie VriendenLoterij (7 points en 4 matches). Le FC Groningue est sixième (6 points en 4 matches).

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