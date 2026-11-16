Partager Suivez GOAL sur Google

James Trafford a conquis le cœur des supporters anglais grâce à une prestation déterminée et à une interview d’après-match rafraîchissante après la victoire de l’Angleterre face à l’Espagne. Le gardien de Leeds a été le héros de la soirée à Madrid, réalisant plusieurs arrêts de grande classe pour permettre à son équipe de terminer en tête de son groupe de Ligue des nations.

Publicité

L’Angleterre résiste à l’assaut final à Madrid

L’Angleterre a failli laisser filer une avance de trois buts et s’est retrouvée à dix à Madrid avant de s’accrocher pour l’emporter 3-2 face à l’Espagne. Soumise à une pression incessante en fin de match, elle a dû compter sur des interventions décisives du gardien Trafford pour préserver son avance.

L’ancien gardien de Manchester City a d’abord repoussé une tentative de Lamine Yamal, puis une frappe déviée de Marc Cucurella dans la foulée. Quelques instants plus tard, Trafford a réalisé une nouvelle double parade cruciale face à Fermin Lopez et Aymeric Laporte.

Trafford plaisante sur ses arrêts dans une interview d’après-match

Interrogé par Gabriel Clarke, journaliste pour ITV, après le coup de sifflet final, Trafford a fait mine de ne pas se souvenir de la double parade évoquée dans la question. « Laquelle ? » a-t-il répondu avec un clin d’œil, avant que Clarke n’insiste : « Vous savez bien ! »

« Oui, évidemment, mais pour être honnête, je ne m’en souviens pas vraiment », a ajouté Trafford. « Je crois que Yamal est repiqué vers l’intérieur… Tout s’est passé si vite. C’est pour prendre ce genre de décisions en une fraction de seconde qu’on s’entraîne tous les jours, toutes les semaines. Je suis simplement heureux d’avoir aidé l’équipe. »

Publicité Publicité

Lorsqu’on lui a demandé si cet arrêt était le meilleur de sa carrière, le joueur de 24 ans a souri et repensé à son passage à Bolton. « C’était un moment formidable », a déclaré Trafford. « Mais si on parle d’arrêts… J’en ai fait un incroyable sur le terrain de Port Vale, quand j’étais à Bolton. Ce sera toujours mon meilleur arrêt ! Mais compte tenu du moment et de ce que cet arrêt [avec l’Angleterre] représentait, il figure parmi les meilleurs. »

Related Topics

Le débat sur le numéro un s’intensifie après les éloges du sélectionneur espagnol

La prestation de Trafford a relancé le débat sur l’identité du gardien qui doit porter le numéro un de l’Angleterre. Malgré ses exploits, le portier a minimisé ses ambitions personnelles pour se concentrer sur le résultat collectif.

« Pour être honnête, je suis simplement heureux d’avoir gagné », a-t-il répondu. « Notre objectif était de terminer en tête du groupe. Nous savions à quel point ce match serait difficile et ce que nous attendions de nous-mêmes avant de l’aborder… Je suis simplement heureux d’avoir apporté ma contribution, d’avoir gagné et, au bout du compte, de terminer en tête du groupe. »

Publicité

Le sélectionneur adverse, Luis de la Fuente, a lui aussi reconnu le rôle décisif du gardien dans la rencontre : « Nous nous sommes créé des occasions, mais le gardien de l’Angleterre a réalisé une prestation fantastique et empêché deux ou trois buts possibles dans les dix ou quinze dernières minutes. »

Retour aux obligations en club avec Leeds

Après avoir assuré à l’Angleterre la première place de son groupe de Ligue des nations, Trafford doit rapidement se reconcentrer sur son club. Le numéro un de Leeds aborde en confiance le déplacement de samedi à Stamford Bridge face à Chelsea.